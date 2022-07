Totti-Blasi, Alex Nuccetelli replica alla sorella di Ilary. E parla di Noemi Bocchi

L’annuncio della separazione con comunicato disgiunto e la volontà di tornare alle loro vite, in silenzio. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati dopo 17 anni di matrimonio e, com’era lecito aspettarsi, il clamore che si è generato intorno alla notizia non accenna a placarsi. E, mentre lei si è stretta ai figli e lui sembra intenzionato a cercare una nuova casa, a parlare sono le persone a loro vicine. Scontrandosi anche tra di loro.

Divorzio Totti-Blasi, le parole di Alex Nuccetelli

Imprenditore, noto pr romano e grande amico di Francesco Totti. Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti, è tornato a parlare del loro primo incontro e del motivo per il quale hanno scelto di dilatare i tempi dell’annuncio disgiunto. Scrive Il Messaggero: “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola – ha dichiarato Nuccetelli – si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Ma Ilary e Francesco sono due bravissimi ragazzi, seri, che hanno cresciuto dei figli con valori solidi. Certo, mi dispiace che oggi la loro storia finisca”.

Nelle sue lunghe dichiarazioni, Nuccetelli è tornato indietro di 20 anni, ricordando il momento in cui li ha fatti conoscere: “Eravamo in una sala hobby della casa della mamma di Francesco. Eravamo tanti amici, passavamo il tempo tra calcio balilla e biliardo. Stavo giocando proprio a biliardo con Francesco, quando in tv ci fu l’edizione serale di Passaparola. Inquadrarono Ilary e lui mi disse: “Non puoi capire quanto mi piace la letterina romana, me la sposerei”. Io gli risposi: “Ma la conosco, faceva serate anche con me”. Lui mi spiegò che non mi credeva, fatalità quella sera c’era anche Silvia, la sorella di Ilary. Le chiesi: “Non è vero Silvia che io conosco la letterina?”, “Certo che la conosci” rispose ovviamente lei. E da quel momento è iniziato tutto, li ho fatti incontrare”.

Parole che non sono piaciute alla sorella di lei, Melory, che si è scagliata duramente contro “alcuni amici”, senza però scendere nei particolari. Il suo commento è comparso in uno dei post del giornalista Carmelo Abbate, nel quale si legge: “Credo che ‘certi amici’ farebbero meglio a stare zitti”.

Totti-Blasi, Alex Nuccetelli replica a Melory

La replica di Alex Nuccetelli arriva dalle colonne di Corriere della Sera: “Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary Blasi si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita”.

Un botta e risposta atteso ma che non ferma di certo le indiscrezioni che gravitano intorno al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il pr romano ha infatti parlato anche di Noemi Bocchi, con l’intenzione di allontanare le voci che lo vedevano coinvolto nella sua presunta relazione tra l’ex Capitano della Roma: “Sì ma ve lo dico subito: non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti ad una delle mie serate del venerdì al “Profumo spazio sensoriale” di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto. Li ho visti chiacchierare insieme. Ma non c’entro niente. Si sono conosciuti ad un torneo di padel”.