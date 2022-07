“Alle 19 Totti e la Blasi si diranno addio”. L’annuncio di Dagospia

Una notizia bomba che è destinata a scuotere il mondo del gossip. E arriva direttamente da Dagospia. Il noto sito ha infatti rilanciato l’indiscrezione secondo la quale Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero pronti a dirsi addio, attraverso un comunicato congiunto previsto per le 19. I rumor giungono a distanza di mesi dalle voci di crisi nella coppia, la quale aveva più volte smentito l’ipotesi rottura e il possibile tradimento dell’ex calciatore della Roma.

Francesco Totti e Ilary Blasi verso la separazione: l’annuncio di Dagospia

La notizia è stata come un fulmine a ciel sereno ed è destinata inevitabilmente a fare rumore: Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero infatti pronti a dirsi addio. A lanciare il gossip su una delle coppie d’oro dello spettacolo e dello sport è il portale Dagospia che, sul proprio sito, ha vuotato il sacco sulla loro attuale situazione sentimentale. Come si legge, infatti, “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. L’ufficializzazione della rottura dovrebbe dunque arrivare nel tardo pomeriggio dell’11 luglio, con la conduttrice e l’ex calciatore della Roma pronti a fare chiarezza circa il loro rapporto.

Secondo Dagospia, i problemi esistenti nella famiglia della coppia non erano del tutto ignoti, nonostante i tentativi di smentite e dichiarazioni ufficiali mirate a preservare il loro rapporto. Le prime voci di una presunta crisi erano circolate lo scorso febbraio attraverso uno scoop rilanciato dallo stesso Dagospia, che aveva parlato di litigi nella coppia che andavano avanti ormai da parecchio tempo. I due avrebbero sempre cercato di tenere nascoste le tensioni in famiglia, ma invano.

Francesco Totti e Ilary Blasi: le voci di crisi e il presunto tradimento di lui

Il 2022 si era così aperto con le voci sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, con quel gossip di fine febbraio che era sulla bocca di tutti. L’indiscrezione di Dagospia aveva acceso i riflettori sulla stabilità sentimentale della coppia, precaria ormai da tempo ma tenuta sotto un velo di riservatezza per preservare la loro famiglia e i loro figli. Ma le indiscrezioni e i rumor si rincorrevano giorno dopo giorno in quelle frenetiche ore, come quello secondo cui l’ex calciatore avrebbe tradito la conduttrice.

La ragazza che avrebbe rapito il cuore dell’ex Capitano della Roma era stata individuata in Noemi Bocchi, bionda, bellissima e molto somigliante a Ilary Blasi. Alcune immagini avrebbero infatti immortalato Francesco Totti assieme a lei allo stadio Olimpico, durante la partita di campionato Roma-Genoa. Sarebbe dunque scottata la scintilla, sebbene sia lui che la Blasi avessero di fatto smentito ogni voce di crisi confermando il loro amore.

D’altronde i due hanno sempre fatto coppia fissa superando ostacoli e difficoltà. Nel 2005 il matrimonio, a seguire la nascita di tre splendidi figli: Cristian, Chanel e Isabel. Ora però le cose potrebbero essere davvero cambiate: tra poche ore sapremo cosa ne sarà del loro futuro. Dopo 17 anni di un amore che ha fatto sognare tutti, la loro love story rischia davvero di essere ai titoli di coda.