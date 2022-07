Francesco Totti, spuntano le foto della notte passata con Noemi Bocchi

Una delle storie d’amore più belle di sempre potrebbe ormai essere giunta al capolinea: tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere davvero finita, manca solo l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare a breve. E ora ci sono persino delle prove fotografiche, scatti rubati che dimostrano come l’ex calciatore giallorosso abbia trascorso la notte precedente lo scoppio della bomba a casa della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Francesco Totti, le foto a casa di Noemi

Già ai tempi delle prime indiscrezioni, risalenti a qualche mese fa, era spuntato il nome di Noemi. Bionda e bellissima, somiglia in maniera notevole a Ilary Blasi: pare sia proprio lei ad aver fatto battere più forte il cuore di Francesco Totti, che non sarebbe proprio riuscito a resisterle. Dapprima un incontro casuale sui campi di padel, quindi un avvistamento in pubblico ad una festa alla quale ha fatto seguito un romantico tête-à-tête in un ristorantino della capitale. Ma quando avevano iniziato a diffondersi le voci della rottura tra Totti e sua moglie, lui aveva subito smentito e di Noemi non si era più trovata traccia alcuna.

Almeno fino ad oggi: con l’annuncio della separazione ormai alle porte, secondo quanto rivelato da Dagospia, sono spuntate alcune foto che sembrano non lasciare più adito ad alcun dubbio. A pubblicarle è il settimanale Chi, sulle cui pagine si può leggere il dettagliato racconto della fine di un amore che avevamo sempre sognato fosse eterno. Francesco Totti avrebbe deciso di vivere il suo flirt con Noemi: solo poche ore prima la notizia dell’addio tra lui e Ilary, l’ex calciatore della Roma ha trascorso la notte a casa della sua nuova fiamma.

Stando a quanto raccontato dal magazine di Alfonso Signorini, il campione ha lasciato la sua auto in un parcheggio lontano e si è fatto portare da un amico sotto casa di Noemi, a bordo di una Smart. Le foto paparazzate lo vedono proprio in macchina, mentre si accinge a scendere per andare a trovare la Bocchi. A quanto pare, i due avrebbero passato insieme gran parte della nottata, quindi Totti sarebbe uscito di casa verso le 2 e 30 per tornare, di nuovo accompagnato dal suo amico in Smart, a riprendere la sua macchina.

Fonte: Chi

Ilary Blasi e Francesco Totti, il retroscena sull’addio

La rottura tra Ilary e Francesco affonderebbe le sue radici nei mesi scorsi, proprio come ipotizzato in origine. Il settimanale Chi ha rivelato che la crisi sarebbe scoppiata quando Totti avrebbe visto dei messaggi compromettenti sul telefono di sua moglie. Pare che la Blasi avrebbe intrattenuto una relazione con un aitante giovane che le avrebbe fatto perdere completamente la testa. Secondo il magazine, la conduttrice lo avrebbe addirittura frequentato stando ben attenta a non farsi scoprire dai paparazzi, approfittando delle lunghe giornate trascorse a Milano per la sua recente avventura al timone dell’Isola dei Famosi.

La famosa smentita di Totti, che all’epoca aveva convinto (quasi) tutti, ora sembra più il tentativo estremo di mettere una pezza alla sua storia d’amore ormai in frantumi, soprattutto per proteggere i suoi figli. Gli indizi sulla probabile rottura, adesso, appaiono più tangibili che mai. Come le vacanze a Sabaudia, da vent’anni a questa parte una costante nelle estati della coppia romana: stavolta Ilary e Francesco non sono mai stati avvistati insieme, e anche sui social sembrano fare vita separata.