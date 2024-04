Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Rolex Monte Carlo Masters: armonia finita

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi al Monte Carlo Masters 2024

Weekend a Montecarlo per Francesco Totti e Noemi Bocchi che sono stati immortalati sulle tribune del Court Rainier III per assistere alla finale dell’Atp di Monte Carlo tra Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud. La coppia non è apparsa sorridente e raggiante come di consueto: Totti si è mostrato accigliato mentre la sua compagna era intenta più a guardare il cellulare che l’incontro poi vinto dal tennista greco che ha fatto fuori dalla competizione Jannik Sinner. Per l’ex calciatore e la flower designer non è un periodo facile: sia l’ex capitano della Roma sia la Bocchi sono alle prese con cause legali importanti, che potrebbero cambiare le loro vite.

Un periodo poco sereno per Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi restano uniti: sono trascorsi due anni da quando sono usciti ufficialmente allo scoperto. Un amore importante per entrambi, che però devono fare i conti con un passato decisamente ingombrante. L’ex calciatore è ancora alle prese con la battaglia legale con l’ex moglie Ilary Blasi: a breve ci saranno le nuove udienze e molto probabilmente lo sguardo corrucciato di Totti a Monte Carlo è dovuto proprio al suo futuro. Teme forse una sconfitta? Tra l’altro Totti e Ilary non si rivolgono la parola da mesi, nonostante i tre figli Cristian, Chanel e Totti che sono molto legati ai genitori.

Il prossimo 19 aprile ci sarà l’udienza per il cosiddetto processo dei Rolex mentre il 31 maggio si parlerà del divorzio e sia Totti sia Ilary cercheranno di dimostrare che la fine del matrimonio è avvenuta per colpa dell’altro. Secondo la versione della Blasi il matrimonio è terminato a causa della tresca tra lo sportivo e Noemi Bocchi, mentre il Pupone ha assicurato di non essere stato il primo a tradire dopo quasi venti anni insieme. Ilary e Totti depositeranno l’elenco dei testimoni da sentire per far luce sulla causa della fine del matrimonio.

Molto probabilmente non mancherà Cristiano Iovino, il personal trainer che avrebbe avuto una liaison con Ilary Blasi. Ma secondo il settimanale Gente Francesco Totti avrebbe scoperto la presenza di un altro amante dell’ex moglie: una frequentazione che risalirebbe a prima dell’incontro con Iovino. La questione è fondamentale: chi si “becca” l’addebito, cioè la colpa della fine del matrimonio potrebbe essere costretto a dare un risarcimento in denaro all’altro, oppure potrebbe perdere l’assegno di mantenimento. Una volta depositato l’elenco dei testimoni, il giudice farà un calendario delle udienze tra giugno e luglio e l’inverno della prossima stagione.

Inoltre secondo una memoria depositata presso il Tribunale civile di Roma degli avvocati di Ilary Blasi, e diffusa dal quotidiano La Verità, Francesco Totti avrebbe diversi conti all’estero e che avrebbe speso forti somme al gioco d’azzardo. Si sussurra, in più, di una lista di presunte amanti che verranno citate come testimoni il 31 maggio. Senza dimenticare le ultime dichiarazioni di Flavia Vento, che ha rivelato di aver avuto una notte di passione con Totti alla vigilia delle nozze con la Blasi (anche se poi la Vento ha smentito tutto ribadendo di non aver rilasciato nessuna intervista del genere).

Noemi Bocchi è invece in causa con l’ex marito Mario Caucci. La procura di Roma ha chiesto la condanna a 5 anni e 6 mesi di carcere per l’imprenditore, dal quale Noemi ha avuto i figli Sofia e Tommaso. L’uomo è imputato davanti ai giudici del tribunale della Capitale con le accuse di maltrattamenti e mancato mantenimento ai danni della Bocchi. L’indagine è partita dopo una denuncia presentata da Noemi nel settembre del 2019, quando non era ancora legata a Totti.

Il processo è celebrato a porte chiuse dopo la richiesta fatta dai legali della Bocchi e accettata dai giudici per garantire la “riservatezza dei testimoni” e delle audizioni in corso. A giugno verrà pronunciata la sentenza di primo grado. Noemi non ha mai proferito parola sulla questione, così come non ha mai commentato il suo chiacchierato rapporto con Francesco Totti.