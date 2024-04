Fonte: Ansa Flavia Vento

“Ci amammo nel 2001 e nel 2005”. Sono queste le parole di Flavia Vento su Francesco Totti. A distanza di ben 20 anni da quanto accaduto, la showgirl ha scelto di parlare apertamente della presunta relazione che avrebbe vissuto con l’ex Capitano della Roma, che all’epoca era impegnato con Ilary Blasi (il matrimonio si è poi celebrato il 19 giugno 2005). Negli ultimi tempi, la Vento ha provato più volte a raccontare la sua verità: Fabrizio Corona stesso ha sostenuto di conoscere i fatti.

Flavia Vento parla della presunta relazione con Francesco Totti

Non è la prima volta che Flavia Vento racconta la sua verità su Francesco Totti. Un “gossip” che non è mai tramontato, il loro. Anzi. Tanti i rumor, se così possiamo dire, che si sono rincorsi negli anni, così come le smentite stesse. Fino a quando la showgirl non ha scelto di mettere un punto definitivo e parlare di quanto successo con l’ex calciatore prima delle nozze con Ilary Blasi. Al settimanale DiPiù, con un’intervista, ha aggiunto maggiori dettagli rispetto alla sua prima versione.

“In tutti questi anni mi sono presa solo insulti, parole irripetibili da parte dei tifosi della Roma e sono stata etichettata come una bugiarda sia da Ilary sia da Francesco, quando da quest’ultimo, in particolare, mi sarei aspettata invece un ringraziamento. Sì, un grazie per essere stata zitta, discreta, un grazie per avere difeso la sua vita e il suo matrimonio, con il mio silenzio e, invece, ecco come sono stata ripagata”, ha spiegato, ammettendo di avere avuto paura all’inizio. In effetti, in un primo momento ha ritrattato quanto detto, per poi confermarlo, scegliendo di tutelare se stessa. Perché, in passato, ha ammesso di non averlo fatto, tutelando il matrimonio tra Totti e la Blasi, che oggi è ufficialmente finito.

Il flirt con Francesco Totti nel 2001 e nel 2005

Come dichiarato anche da Monica Setta, nel programma Storie di Donne al Bivio, nella puntata del 17 gennaio 2024, Flavia Vento ha confermato la sua versione, specificando di avere avuto un flirt con Totti nel 2001 e nel 2005. Riferendosi al primo incontro, la showgirl ha raccontato: “Da quella sera è iniziata una relazione tra noi, una cosa bella, fresca, tra ragazzi. Lui veniva qui a casa mia, ma ho frequentato anche i suoi amici, andavamo a cena a La Villetta, un ristorante che ama, nei pressi del centro. Andavo anche allo stadio, tifavo”.

Ma il flirt non sarebbe finito lì, perché sarebbe avvenuto un ritorno di fiamma nel 2005, proprio a poche settimane dalle nozze di Totti con la Blasi. “Fu un incontro casuale. (…) Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi, come se avessimo ritrovato l’intesa, si capiva dal modo in cui ci guardavamo che desideravamo stare insieme. Sapevo che stava per sposarsi, ne parlavano tutti i giornali. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello”. Da allora, Totti e la Vento non hanno avuto ulteriori contatti: Francesco non l’ha più cercata e la showgirl si è sentita usata.