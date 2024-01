Flavia Vento a La Volta Buona: “Totti? Spero mi chieda scusa”

Fonte: Getty Images Francesco Totti e Flavia Vento

Flavia Vento è tornata a parlare – come annunciato di recente sui social network – della presunta liaison con Francesco Totti, avvenuta quasi venti anni fa. Senza troppi giri di parole la soubrette ha attaccato l’ex capitano della Roma, chiedendo pubblicamente delle scuse a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai1.

Flavia Vento a La Volta Buona: le parole su Francesco Totti

Quando Caterina Balivo ha tirato fuori una foto di Francesco Totti, da quasi due anni al centro del gossip per via della separazione da Ilary Blasi, Flavia Vento ha subito dichiarato: “In 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia e ho sempre fatto finta di niente, ma ti posso dire che è stata una storia che mi ha ferito tantissimo nell’orgoglio di donna. Quello che è successo non è stato bello, non voglio entrare troppo nel vivo ma non è stato bello quello che è successo”.

“Spero che mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me“, ha aggiunto Flavia Vento a proposito del suo presunto flirt con Francesco Totti che sarebbe avvenuto nel 2005, quando lo sportivo era in procinto di sposare Ilary Blasi (all’epoca incinta del primogenito Cristian). Dopo aver precisato che “la storia è lunga, magari tornerò presto per raccontare altro”, la soubrette ha criticato l’ex calciatore per averla nominata nella sua autobiografia: “Era meglio se non scriveva nulla di me nel libro”.

Flavia Vento: cosa ha scritto Francesco Totti nel suo libro

Francesco Totti ha sempre negato di aver vissuto una notte di passione con Flavia Vento, come insinuato dall’ex modella in un’intervista rilasciata a Gente alla vigilia delle nozze dello sportivo con la Blasi. Totti ha negato anche nel suo libro autobiografico dal titolo ‘Un Capitano’. “La verità è che io conosco Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’è, a un evento sulla Tuscolana. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più”, ha scritto l’ex attaccante giallorosso.

E poi ancora: “La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Andando via c’è un’altra serie di saluti da lontano, e stop. Me ne vado a casa a dormire. Ecco, nella sua versione quella è la notte incriminata”.

Ilary Blasi si è fidata di Francesco Totti mentre Flavia Vento è stata accusata, soprattutto dai tifosi romanisti, di essere una bugiarda rovinafamiglie in cerca di popolarità. Dopo la rottura tra Totti e Ilary la questione è tornata in auge, con molti che hanno cambiato idea sulla versione fornita dalla Vento. La stessa Blasi, senza mai menzionare la collega, ha ammesso a Verissimo: “Altri tradimenti di Totti? Non ho nessuna prova, ma adesso forse…credo di sì”.