Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi e Silvia Toffanin a "Verissimo"

Ilary Blasi si è raccontata senza filtri nel salotto di Verissimo, parlando per la prima volta dopo l’uscita di Unica della difficile rottura da Francesco Totti. La coppia ha deciso di separare le proprie strade nell’estate 2022, con due comunicati stampa disgiunti, dopo la pubblicazione di alcune foto compromettenti dell’ex calciatore. Da allora, i due ex coniugi si sono creati delle nuove vite e rapporti amorosi. La conduttrice televisiva fa coppia fissa con Bastian Muller, mentre Francesco Totti è, ormai, il compagno di Noemi Bocchi, con cui era stato paparazzato in passato.

Tra i due è ancora in corso la causa di divorzio, ma i colpi bassi e le frecciatine non sono mancate. Dalla nota “guerra dei Rolex” ai presunti tradimenti, Ilary Blasi ha deciso di dire la sua sul suo divorzio prima con il documentario targato Netflix, Unica, poi con un’intervista televisiva all’amica Silvia Toffanin a Verissimo.

Ilary Blasi a Verissimo: “Ho sempre messo la faccia”

Ilary Blasi sta vivendo la sua nuova vita, dopo il divorzio da Francesco Totti. La causa di separazione dell’ex coppia è ancora in corso, ma la conduttrice televisiva sembra sempre più innamorata del nuovo compagno Bastian Muller. I due, di recente, sono stati protagonisti di un viaggio negli Stati Uniti, che ha avuto luogo proprio in coincidenza con l’uscita del docu-film della presentatrice, Unica, in cui Ilary Blasi racconta tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

La conduttrice televisiva è stata anche ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, nel pomeriggio di domenica 3 dicembre. Qui la presentatrice tv ha spiegato perché ha deciso, improvvisamente, di raccontare la sua versione sul chiacchieratissimo divorzio: “Sono stata per un anno e mezzo un po’ a osservare, a capire quello che era successo, a leggere e sentire un po’ tutti i vari punti di vista. Di fatto era la mia storia. Ho sempre messo la faccia”. “Ho sempre cercato di salvare il matrimonio”, questo ci tiene a ribadire la conduttrice davanti al pubblico di Canale 5. Raccontando poi alcuni aspetti inediti della vicenda.

Blasi su Totti: “Chiedo scusa alla stampa”

Ilary Blasi ha voluto raccontare tutto il percorso che ha portato alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, oltre ha quanto rivelato in Unica. Il vero cambiamento nella loro storia è avvenuto a novembre 2021, quando ha cominciato a vedere il marito diverso: “Non lo riconoscevo più nel senso che era un persona un po’ distaccata, fredda”. In seguito, nel mese di gennaio 2022, l’ex calciatore le chiese delle spiegazioni su un caffè preso con un uomo e una sua amica a un bar milanese: “Pensavo che il motivo della sua stranezza era dovuto a questo”. Dopo quest’episodio, la distanza tra i due si è acuita ulteriormente e l’ex calciatore le chiese di lasciare il suo lavoro e cambiare numero. Ilary Blasi ha raccontato a Verissimo di non aver accettato la richiesta del marito, anche se crede che lui abbia sofferto sempre e solo di una semplice gelosia.

Dopo un mese uscirono i primi scoop sulla presunta relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La conduttrice televisiva ha raccontato d’aver, subito, chiesto spiegazioni all’ex marito: “Lui ha negato, io gli ho creduto come sempre“. Ilary Blasi ha ricordato il momento in cui ha deciso di smentire pubblicamente la notizia in televisione, scusandosi degli insulti che ha inviato ai giornalisti all’epoca: “Chiedo scusa alla stampa. Ho creduto a mio marito, come ho sempre fatto. Quando ho scoperto la verità ho preso un’altra direzione”. Ha aggiunto: “Sono venuta qui davanti a tutti e ho dato delle mer** alla stampa e ai giornalisti. Ho difeso quella che io pensavo fosse la verità ma, evidentemente, i giornali ne avevano un’altra di verità, che poi era quella giusta, ma io non lo sapevo. Ho reagito così perché avevo una versione diversa dalla loro“.

Verissimo: Ilary Blasi dal tradimento a “Unica”

Ilary Blasi ha raccontato a Verissimo il periodo in cui ha scoperto il tradimento subito da Francesco Totti. La conduttrice era impegnata con le ultime due puntate dell’Isola dei Famosi e viaggiava tra Roma e Milano. La verità l’ha scoperta, grazie a un racconto della figlia Isabel Totti: “Isabel mi dice che era stata a pranzo fuori con delle persone, con degli amichetti”. Da questo semplice spunto, la presentatrice ha unito i punti e ha ingaggiato un investigatore privato per avere in mano le prove di tutto.

Quando ha avuto la certezza del tradimento, la conduttrice ha detto di essersi sentita sollevata e di aver affrontato l’ex marito, che per un po’, ha continuato a negare, ma poi ha ammesso la sua nuova relazione. Da qui la decisione di divorziare e i due comunicati stampa disgiunti. In seguito, però, sono cominciati anche i dispetti. La conduttrice televisiva, infatti, ha confermato che le sono state sottratte le borse e le scarpe. In Unica, Ilary Blasi ha sviscerato tutta la sua versione sul divorzio, lasciando ai figli la scelta di vederlo oppure no.

“Nella vita tutto può succedere. Bisogna sempre puntare su sé stessi”. Ilary Blasi ha chiuso così l’intervista, dicendo ciò che per lei racchiude tutto il senso della triste storia.