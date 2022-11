Ilary Blasi, New York è ai suoi piedi: i pantaloni argentati sono il must di stagione

Dopo i gossip, i pettegolezzi, le udienze in tribunale, Ilary Blasi è volata a New York con le sue più care amiche per staccare la spina e lasciarsi alle spalle per qualche giorno la separazione con Francesco Totti. La conduttrice sta aggiornando su Instagram i suoi numerosi follower, sfoggiando look di tendenza degni della Grande Mela: uno dei più particolari è certamente quello con i pantaloni argentati, che sono già un must di stagione.

Ilary Blasi a New York: i pantaloni argentati sono di super tendenza

Buona compagnia e tanto divertimento sullo sfondo della Grande Mela: sono questi gli ingredienti del viaggio a New York di Ilary Blasi, che sta incantando New York con i suoi look sfavillanti. La conduttrice ha deciso infatti di volare dall’altra parte del mondo con le amiche più care per lasciarsi alle spalle questo momento così complicato della sua vita, che ha portato alla separazione con Francesco Totti, dopo un matrimonio lungo quasi vent’anni.

La conduttrice sta aggiornando i suoi follower, condividendo i momenti più belli – ma anche più divertenti – della sua vacanza oltreoceano, pubblicando anche i look più belli indossati negli ultimi giorni. Chi la segue sui social non si è lasciato sfuggire le sue scelte in fatto di outfit: si è fatta immortalare sullo sfondo dei grattacieli americani con un cardigan coloratissimo e dei jeans oversize; poi, per una serata super glamour, ha optato per la semplicità, con un mini abito nero e degli stivali bianchi con tacco (da copiare assolutamente).

Ma tra gli ultimi look a colpire nel segno è quello indossato per una passeggiata nel centro di New York, con il quale ha fatto cadere tutti ai suoi piedi. La Blasi, sfidando le temperature basse, si è fatta fotografare con un top nero attillatissimo e un paio di pantaloni argentati di super tendenza, che catturano lo sguardo e che sono già un must di stagione.

Ilary Blasi, il viaggio per lasciarsi alle spalle il divorzio

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi calcavano il red carpet dei Globe Soccer Awards a Dubai, Ilary Blasi è volata a New York per allontanarsi anche solo per qualche giorno dai gossip legati al divorzio con l’ex calciatore.

L’ex Capitano della Roma è proiettato in avanti, tanto da progettare la convivenza con la sua nuova compagna (e forse addirittura un figlio) mentre la conduttrice è completamente concentrata sui suoi figli e sulla sua vita futura. Adesso è il lavoro l’unica priorità: nel 2023 infatti dovrebbe tornare sul piccolo schermo al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Nel frattempo pare che i rapporti tra i due ex coniugi si stiano lentamente appianando, tanto che con i loro avvocati starebbero cercando di evitare un nuovo appuntamento in tribunale. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi l’ultima udienza in tribunale avrebbe portato a un accordo: “Si è aperto uno spiraglio di pace. Gli avvocati delle due parti infatti, si sono trovati in gran segreto (ma i giornalisti li hanno seguiti) per valutare la possibilità di giungere a una separazione consensuale”.