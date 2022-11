Corona torna all’attacco su Totti e Blasi. Le (troppe) voci che hanno stancato

Fabrizio Corona è tornato a parlare di Ilary Blasi e di Francesco Totti con rivelazioni al veleno. È noto che l’ex re dei paparazzi serbi ancora un certo rancore nei confronti dell’ex calciatore e della conduttrice, e pare che non abbia nessuna intenzione di metterci una pietra sopra. Corona infatti è tornato sui (presunti) tradimenti del Pupone, svelando anche cifre e da capogiro: ma era davvero necessario?

Fabrizio Corona e i tradimenti di Totti: le sue parole

Fabrizio Corona è tornato a gettare ombre sul matrimonio ormai giunto al capolinea di Francesco Totti e Ilary Blasi. Che tra l’ex fotografo dei vip e la conduttrice ci siano dissapori non è certo un mistero: basti ricordare lo scontro tra i due in diretta al Grande Fratello Vip, pagina che tutti gli appassionati della televisione italiana ricorderanno perfettamente.

Corona aveva già detto la sua sulla separazione più chiacchierata del momento, criticando la Blasi per aver messo in piazza la sua vita e poi aver chiesto un certo riserbo nel momento doloroso dell’addio con il padre dei suoi figli.

Questa volta l’ex paparazzo non si è limitato a esprimere una sua opinione sulla vicenda, ma ha fornito anche delle informazioni sull’infedeltà di Totti durante il lungo matrimonio con la conduttrice. Ospite di Canale 21, tv locale campana, si è lasciato andare a pesanti rivelazioni: “Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa?”, ha dichiarato. “A lei prima di arrivare alla sua carriera, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli… andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio”, ha aggiunto Corona, che proprio a causa delle sue affermazioni sui presunti tradimenti dell’ex calciatore ha scatenato l’ira della conduttrice.

Se da un lato Corona ha puntato – senza troppi giri di parole – sull’arrivismo di Ilary, non ha certo risparmiato Totti dai suoi commenti al vetriolo: “L’ha sostituita con una sua fotocopia e esattamente in due mesi si è ricostruito la stessa famiglia con una donna uguale a lei. E lei è finita completamente nel dimenticatoio. Fra tre anni lei non esisterà più, ma lui resterà sempre Francesco Totti”.

Fabrizio Corona e i suoi commenti (che proprio non ci servivano)

È evidente che la sete di vendetta di Fabrizio Corona, a distanza di anni, non si sia ancora placata: appena può l’ex paparazzo coglie l’occasione per gettare fango su Ilary Blasi, tanto da decretare anche la fine della sua carriera.

C’è da chiedersi però quanto sia necessario fare illazioni – perché di questo si tratta – sull’infedeltà di Totti: non sapremo mai se le cifre da capogiro dichiarate da Corona siano vere o meno, perché alla fine neanche ci interessa davvero. Sappiamo bene che il mondo dello showbiz è costellato da voci, pettegolezzi e gossip di ogni genere, che occupano una parte più o meno rilevante della nostra giornata, facendoci sentire quei personaggi tanto irraggiungibili più vicini a noi.

Perché se anche Ilary e Francesco in un matrimonio lungo vent’anni “si sono messi le corna a vicenda” ci dimostrano che sono proprio come noi, esseri umani con i loro drammi e le loro difficoltà. E forse è proprio su questo che dovremmo riflettere, al netto degli scivoloni (come i video social della Blasi) e delle interviste progettate a tavolino: che dietro ci sono persone che, per quanto abbiano scelto di mettere la loro vita in piazza, si sono ritrovate a mettere la parola fine al loro matrimonio, e nessuno li sta risparmiando. Corona compreso.