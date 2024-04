Fonte: Getty Images Francesco Totti e Ilary Blasi

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta per arrivare alla famosa resa dei conti, soprattutto per quanto concerne i tradimenti. Tra presunti amanti e la Guerra dei Rolex, si è conclusa così, dopo vent’anni, una delle storie d’amore da favola: oltre alla testimonianza di Cristiano Iovino, “l’uomo del caffè” della Blasi, l’ex Capitano della Roma sarebbe pronto a scommettere tutto su un alleato.

Divorzio Totti-Blasi, la questione tradimenti e presunti amanti

Con una notizia flash, Dagospia ha annunciato che la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi si accenderà ufficialmente il 31 maggio. Data campale per l’ex coppia, poiché è il giorno in cui ambedue presenteranno l’elenco dei testimoni che saranno ascoltati per chiarire le cause della fine del matrimonio. Non solo: all’interno della lista dei testimoni ci sarebbero “amici e presunti amanti“. E un alleato insospettabile per Totti, qualora l’indiscrezione fosse confermata: “Punta non solo sul personal trainer, ma anche sulla testimonianza dell’ex capo delle risorse artistiche di Mediaset, Giorgio Restelli”.

I riflettori sulla vicenda si riaccenderanno nuovamente: il matrimonio Totti-Blasi è naufragato con due note disgiunte su Ansa, prima da parte di Ilary e poi di Francesco, come a voler mettere un punto senza ritorno. Nel corso dei mesi, la Blasi si è chiusa prima in un lungo silenzio, con l’obiettivo di proteggere i figli, e successivamente ha scritto un libro – Che stupida – e lanciato il docufilm Unica su Netflix.

Ambedue si sono rifatti una nuova vita: Totti è felice al fianco di Noemi Bocchi, mentre la Blasi fa coppia con Bastian Muller, imprenditore. I nodi da sciogliere sulla separazione, però, si fanno sempre più insistenti, anche perché entrambi sostengono di essere stati traditi per primi. C’è anche la questione legata a Cristiano Iovino, con cui secondo la Blasi ci sarebbe stato solamente un caffè. Le dichiarazioni del personal trainer hanno smentito la versione dell’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi. “Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia”, e sugli incontri in hotel a Milano Iovino ha affermato: “A questa domanda preferisco non rispondere. Se poi verrò chiamato in Tribunale, come dicono sulla stampa, riferirò in quella sede”.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, vacanza in Australia

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sta procedendo a gonfie vele. Ormai, è una coppia rodata: ci sono state spesso delle indiscrezioni su una presunta gravidanza, sempre smentite. Ma, del resto, Totti ha sempre sognato una famiglia numerosa. Al momento la coppia si trova in Australia, precisamente a Sydney, per un Meet and Great dell’ex Capitano della Roma con i fan. L’incontro si tiene a Melbourne, e il privilegio di sedere accanto a Totti va a chi ha pagato il biglietto. Un’esperienza che “non ricapiterà più nella vita”, c’è scritto nell’annuncio, e che prevede un incontro e due chiacchiere con l’ex Campione: nessun pallone, ma uno show conclusivo dove Totti risponderà ad alcune domande con un giornalista sportivo. La coppia ha condiviso sui rispettivi social alcuni scatti ad alto tasso di romanticismo.