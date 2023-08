Totti-Blasi, ennesimo colpo di scena in tribunale: l’indiscrezione sul divorzio

La data della prima udienza di divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti si avvicina: il 20 settembre infatti la coppia di ex coniugi dovrà presenziare in tribunale. E tra le indiscrezioni che vorrebbero già pronte le prove dei tradimenti della conduttrice, pare che saranno convocati diversi testimoni a raccontare la loro versione dei fatti: a dire la sua davanti al giudice potrebbe arrivare anche Noemi Bocchi.

“Noemi Bocchi potrebbe essere convocata”: l’indiscrezione sull’udienza di Totti e Ilary

Ennesimo colpo di scena nella causa di divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti: Noemi Bocchi potrebbe essere convocata, il prossimo 20 settembre, in tribunale per la causa di divorzio della coppia di ex coniugi. L’indiscrezione arriva direttamente dal settimanale Oggi, che ha fatto sapere che i legali di entrambe le parti hanno ormai preparato tutto l’occorrente per l’udienza.

Stando a quanto si apprende dalle pagine del giornale, pare che potrebbero essere coinvolte persone vicine alla coppia: con le loro testimonianze potrebbero aiutare a ricostruire i fatti e stabilire quindi chi avrebbe tradito per primo. Il tutto per stabilire chi avrebbe più responsabilità nella fine del loro matrimonio ventennale.

“Noemi potrebbe essere convocata così come le persone che secondo Totti hanno avuto dei flirt con la ex moglie”, si legge su Oggi. Il Corriere della Sera già qualche tempo fa aveva indicato i nomi di due uomini vicini a Ilary Blasi: l’attore Luca Marinelli, amico di una delle sorelle della conduttrice, e il personal trainer Cristiano Iovino che però ha sempre voluto tenersi alla larga da gossip e pettegolezzi. Nessun riferimento invece, a Bastian Muller, attuale compagno di Ilary.

Ovviamente al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma è chiaro che la questione tradimenti sia un nodo cruciale della separazione tra i due: Blasi ha sempre dichiarato che il matrimonio è finito a causa della relazione dell’ex marito con Noemi Bocchi, mentre Totti continua a respingere le accuse.

Francesco Totti e le prove dei tradimenti di Ilary Blasi

L’ex capitano della Roma nel frattempo non è certo rimasto con le mani in mano: pare infatti che il Pupone avrebbe già raccolto tutte le prove da portare davanti al giudice per dimostrare che non è stato lui a tradire per primo, con foto e sms che proverebbero gli atti di infedelità dell’ex moglie già prima che lui iniziasse la frequentazione con l’attuale compagna.

“Totti risponderà alle accuse senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze”, si legge sul Corriere della Sera.

L’ex calciatore ha sempre contestato le accuse nei suoi confronti, battendosi per la sua (presunta) “innocenza”, come ha dichiarato sempre al Corriere. “Non avevo mai spiato il suo telefonino, né lei l’aveva mai fatto con me. Mi sono però arrivati avvertimenti da diverse persone di cui mi fido. Mi sono insospettito e ho guardato, scoprendo una terza persona che faceva da tramite tra Ilary e un altro“.