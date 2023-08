Divorzio Totti-Blasi, chi ha tradito per primo: spuntano le prove

Fonte: IPA Blasi-Totti, chi ha tradito per primo dovrà pagare

La questione divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è tutt’altro che conclusa. Dopo una fase di calma apparente, i due ex coniugi sono tornati a confrontarsi in maniera dura, seppur ovviamente a distanza.

La famosa conduttrice avrebbe presentato una richiesta formale di separazione al tribunale civile, con addebito nei confronti dell’ormai ex marito. Il suo punto di vista è chiaro: vuole che venga riconosciuta la piena responsabilità dello storico capitano della Roma per la fine del loro matrimonio.

Il tradimento di Totti

Non ci sono dubbi, sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno bisogno di un colpevole in questo divorzio. Qualcuno che, al di là di come le cose siano andate in seguito, abbia fatto la prima mossa comprovabile. In questo caso, ovviamente, si parla di tradimento, e quindi di violazione dei doveri coniugali.

Il Corriere della Sera riporta degli interessanti sviluppi, spiegando come Ilary Blasi voglia l’addebito delle spese legali e, dunque, la conferma che le colpe della separazione ricadano sulla sua testa. Il tribunale, infatti, dovrebbe accertare la violazione dei dover coniugali da parte dell’ex calciatore, qualora accettasse la richiesta della presentatrice.

Se fosse evidente l’impossibilità per lei di continuare a vivere sotto lo stesso tetto, allora Totti dovrebbe far fronte a delle gravose spese, ma soprattutto l’intera vicenda si indirizzerebbe su binari chiaramente in favore di Ilary. I suoi legali, però, dovranno presentare in aula tutte le prove del caso per dimostrare tale versione dei fatti.

Il tradimento di Ilary Blasi

La questione è tutt’altro che semplice. A guardarla dall’uno o dall’altro punto di vista, infatti, le posizioni sono nette nel puntare il dito contro l’altro coniuge. La relazione tra Totti e Noemi Bocchi, sua attuale compagna, ha di fatto avuto inizio durante il matrimonio.

Su questo non c’è alcun dubbio. La versione di lui, però, non combacia minimamente sotto l’aspetto cronologico, con quella di lei. Per quanto Ilary non abbia affatto menzionato sue presunte relazioni, si presume che eventuali frequentazioni, delle quali si è a lungo parlato in maniera ufficiosa sui giornali, siano avvenute dopo la scoperta dell’adulterio del “pupone”.

Nella famosa intervista rilasciata, però, il capitano giallorosso aveva addirittura fornito delle tempistiche ben precise. Con Noemi non è stato amore a prima vista, e di certo non si è subito passati a una frequentazione.

Il loro rapporto si è evoluto nell’arco di alcuni mesi, raggiungendo il livello di storia vera e propria a Capodanno del 2021. Dopo aver trascorso alcuni mesi vedendosi in maniera sporadica, allertando le antenne dei paparazzi, hanno poi “consolidato il rapporto a marzo 2022”. Ecco la tabella dei tempi secondo Totti. Se ciò fosse confermato e quindi accettato anche da parte dei legali della Blasi, quest’ultima avrebbe avuto eventuali altre frequentazioni soltanto dopo tale periodo.

Differente la visione di Antonio Conte e Laura Matteucci, legali di lui. Sono infatti intenzionati a dimostrare un tradimento precedente della moglie, antecedente di molto l’arrivo della nuova fiamma.

“Non avevo mai spiato il suo telefonino. Mi sono però arrivati avvertimenti da diverse persone di cui mi fido. Mi sono insospettito e ho guardato, scoprendo una terza persona che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. Chi sarebbe costui? Secondo il gossip, Cristiano Iovino, personal trainer romano, o l’attore Luca Marinelli.