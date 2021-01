C’è Posta per Te, Marco Bocci e Giulia Michelini ospiti di Maria De Filippi

editato in: da

Questa nuova edizione di C’è Posta per Te si sta già rivelando un grande successo. Merito delle sue storie commoventi, della bravura di Maria De Filippi e naturalmente dei tanti ospiti che ad ogni puntata regalano splendide sorprese ai telespettatori. Nel corso del prossimo appuntamento, ci attendono Marco Bocci, Giulia Michelini e Irama.

Siamo giunti alla 24esima stagione di un programma che è ormai parte della storia della televisione italiana. Maria De Filippi, al timone di C’è Posta per Te da tutto questo tempo, è sempre più una perfetta padrona di casa e ce lo ha già dimostrato nel corso del primo appuntamento di questa edizione, nonostante tutte le difficoltà del caso – anche nel mezzo di un’emergenza sanitaria, ha saputo trovare la quadra per riportare in onda il suo show.

Dopo aver ospitato in studio Luca Argentero e Sabrina Ferilli, questa volta la De Filippi tenta il colpo grosso con altri tre nomi molto famosi nel panorama italiano dello spettacolo. La seconda puntata di C’è Posta per Te, in onda sabato 16 gennaio in prima serata su Canale 5, vede infatti la presenza di una coppia affiatata e molto amata dal pubblico: stiamo parlando di Marco Bocci e Giulia Michelini, che per lunghi anni sono stati protagonisti di Squadra Antimafia, e ancora oggi hanno un bellissimo rapporto d’amicizia – anche se le loro strade professionali hanno preso direzioni diverse.

Bocci è stato decisamente molto impegnato negli ultimi mesi, lavorando su più fronti: tra cinema, televisione e teatro, ha regalato grandi emozioni a tutti i suoi fan. La scorsa estate ha portato in scena Lo Zingaro, spettacolo teatrale nel quale ha messo tutto se stesso, raccontando la storia della sua malattia. E in questi giorni è in tv con la nuova fiction Made in Italy, dove recita accanto a Margherita Buy e Raoul Bova.

Giulia Michelini, lasciatasi alle spalle l’esperienza incredibile nei panni di Rosy Abate (ha deciso di dire addio per sempre all’eroina, quindi non ci saranno altre stagioni della bellissima serie tv), si è dedicata a molti altri progetti. In particolare, l’abbiamo vista di recente nel film Tutti per 1 – 1 per tutti, con Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti. Per una sera, lei e Marco Bocci tornano insieme per conquistare il pubblico e regalare una sorpresa speciale.

Infine, è il turno di Irama. Giovane vincitore di Amici e cantante amatissimo dai fan, negli ultimi mesi ha dato vita ad una hit dopo l’altra, riscuotendo un enorme successo. Ospite a C’è Posta per Te, porta in studio un po’ della sua contagiosa allegria e si prepara a sorprendere i telespettatori.