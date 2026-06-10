Addio a Patrizia Caselli, le cause della morte a 66 anni della conduttrice

Showgirl e conduttrice, Patrizia Caselli aveva seguito Bettino Craxi ad Hammamet. Il suo nome era legato anche ai progetti con Walter Chiari

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Si è spenta a 66 anni Patrizia Caselli, nota conduttrice televisiva, attrice, showgirl e cantante che ha attraversato stagioni delicatissime della tv tra gli anni Ottanta e Novanta. La triste notizia è stata comunicata nelle prime ore della giornata attraverso i suoi canali social, suscitando immediato cordoglio tra colleghi e ammiratori.

Raffinata, colta e dotata di una presenza scenica magnetica, l’artista friulana combatteva da tempo una battaglia estremamente difficile lontano dai riflettori. Solo di recente, nel 2024, aveva scelto di condividere pubblicamente il proprio percorso clinico, affrontando il dolore con grande dignità malgrado la diagnosi di tumore ormai giunto al terzo stadio.

Addio a Patrizia Caselli

Le cause della morte di Patrizia Caselli sono legate a una severa patologia oncologica contro cui l’attrice lottava da diversi mesi. Nel giugno del 2024, nel corso di una toccante intervista rilasciata alla stampa nazionale, la conduttrice aveva deciso di rompere il silenzio rivelando la diagnosi di un tumore al terzo stadio. Non aveva però nascosto la propria fragilità, ammettendo che la progressione del male le faceva molta paura.

Nonostante la gravità della situazione e i pesanti cicli di terapia a cui si era sottoposta, Caselli aveva cercato di mantenere intatto quel legame di affetto e trasparenza che l’aveva sempre unita al suo pubblico, affrontando a viso aperto la fase più complessa della sua esistenza senza chiudersi in se stessa.

IPA

Dai palcoscenici al successo in tv

Nata a Udine nel 1960, la sua carriera era iniziata in giovanissima età. Dopo le prime esperienze nella pubblicità e nel cinema, dove fu diretta anche da Nanni Loy, trovò la propria consacrazione grazie alle prime storiche emittenti private lombarde. Il grande salto verso la televisione di Stato avvenne nella seconda metà degli anni Ottanta.

In tv si distinse per uno stile di conduzione garbato ma incisivo, lavorando a lungo in coppia con grandi maestri dell’intrattenimento come Luciano Rispoli nel programma La rete e Piero Vigorelli. Insieme a quest’ultimo, nei primi anni Novanta, guidò con successo Detto tra noi, il contenitore pomeridiano di Rai1 che avrebbe successivamente aperto la strada al fortunato format de La vita in diretta. Dotata anche di ottime doti canore e teatrali, lavorò sul palcoscenico accanto a colossi della cultura italiana come Domenico Modugno.

Le passioni e le scelte di vita privata

Accanto alla carriera professionale, l’esistenza di Patrizia Caselli è stata segnata da legami sentimentali intensi e da decisioni personali radicali. Fu per lungo tempo la compagna di Walter Chiari, con il quale condivise una parte significativa del proprio percorso artistico e privato. Successivamente, la sua vita si intrecciò in modo indissolubile con una delle stagioni più burrascose della storia politica italiana.

Per nove anni fu legata a Bettino Craxi, scegliendo di abbandonare i set televisivi e la notorietà per rimanergli vicina ad Hammamet fino alla scomparsa dell’ex leader politico nel 2000. Negli anni successivi, dopo il rientro in Italia e il matrimonio con il medico Alberto Bossi, aveva dedicato ogni energia alla famiglia e al figlio François.