Patrizia Reggiani ricoverata dopo un malore in vacanza: come sta

La “Lady Gucci” è stata colpita da un malore durante la vacanza a Riccione: cosa è successo e come sta

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Ansa Patrizia Reggiani in ospedale, come sta

Momenti di apprensione per Patrizia Reggiani. La Lady Gucci, ex moglie di Maurizio, è stata colpita da un malore mentre si trovava in vacanza a Riccione. La 77enne è stata prontamente soccorsa e trasferita in ospedale, dove si trova attualmente ricoverata.

La notizia ha destato preoccupazione per le sue condizioni, che sono ancora sotto osservazione dei medici incaricati. Restano ancora da chiarire meglio le circostanze del malore e cosa possa averlo provocato.

Patrizia Reggiani colpita da un malore in vacanza

Patrizia Reggiani era arrivata in Romagna alla fine di luglio per trascorrere un periodo di vacanza. Si trovava a Riccione insieme alla sua assistente personale e alloggiava in una suite di un hotel a quattro stelle della città.

Secondo le prime informazioni, nella tarda mattinata di lunedì Reggiani si sarebbe sentita male mentre si trovava sulla terrazza della sua stanza. Sarebbe stata la sua assistente a chiedere aiuto al personale dell’hotel, che avrebbe poi allertato il 118.

I sanitari sono poi intervenuti per prestarle le prime cure e avrebbero disposto il trasferimento all’ospedale di Rimini. Un intervento tempestivo utile a prendersi cura della paziente, che è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Reggiani aveva scelto la Riviera romagnola per trascorrere alcuni giorni lontano dalla quotidianità. Le informazioni sulle sue condizioni restano al momento legate alle ricostruzioni disponibili, mentre la 77enne continua a essere seguita dai medici.

Come sta Patrizia Reggiani

Le condizioni di Patrizia Reggiani sarebbero in miglioramento. La prognosi resta tuttavia riservata, mentre la 77enne continua a essere monitorata dai medici dell’ospedale di Rimini. Le informazioni più recenti parlerebbero di un quadro clinico in graduale miglioramento.

Reggiani è conosciuta soprattutto per la sua storia legata alla famiglia Gucci e per la vicenda giudiziaria relativa all’omicidio dell’ex marito Maurizio Gucci.

Nata a Vignola, in provincia di Modena, il 2 dicembre 1948, Reggiani ha sposato Maurizio Gucci nel 1972. Dal matrimonio sono nate due figlie, Alessandra e Allegra. La coppia ha vissuto tra Milano e New York e per anni ha fatto parte dell’alta società internazionale, prima che il rapporto si interrompesse e il matrimonio arrivasse alla separazione.

Il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci è stato ucciso davanti al suo ufficio di via Palestro, a Milano. L’omicidio ha dato il via a una complessa indagine che ha portato, nel 1997, all’arresto di alcune persone e di Patrizia Reggiani con l’accusa di essere la mandante dell’assassinio.

Reggiani si è sempre dichiarata innocente, ma è stata condannata a 26 anni di carcere. Ha trascorso circa 17 anni in prigione ed è tornata definitivamente in libertà nel 2016, dopo aver beneficiato della liberazione anticipata per buona condotta.

La sua storia è tornata al centro dell’attenzione internazionale anche molti anni dopo la vicenda giudiziaria. Nel 2021 è uscito House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott che racconta la storia della famiglia Gucci e nel quale Patrizia Reggiani è interpretata da Lady Gaga.

La pellicola ha riportato sotto i riflettori una vicenda che aveva già attirato per anni l’attenzione dell’opinione pubblica, contribuendo a rendere ancora più conosciuto a livello internazionale il nome di Reggiani.