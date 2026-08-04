“Ora brilli di più”: l’addio di Loredana Errore alla madre Enza

IPA Loredana Errore

Una storia difficile, che aveva però trovato il suo giusto lieto fine. Loredana Errore, amata cantautrice e indimenticata protagonista di programmi come Amici e Ora o Mai Più, sta affrontando una delle prove più dolorose della sua vita: la scomparsa della madre Enza. Un legame profondo e costruito negli anni, spezzatosi solo sul piano fisico nei primi giorni d’agosto, che l’artista ha voluto celebrare con un messaggio pieno d’amore.

La notizia ha suscitato un’immediata e calorosa ondata di affetto da parte dei fan e dei colleghi, che si sono stretti attorno all’interprete di Ragazza occhi cielo in un momento di così grande sofferenza.

Loredana Errore, addio alla madre Enza

La dolorosa perdita è stata comunicata dalla stessa artista attraverso un intenso post sui social, affidato alla Rete come un istintivo flusso di pensieri. Nel suo messaggio, la cantante immagina la madre come una piccola stella che brilla ancora di più nel firmamento, ringraziandola per l’altruismo, la dedizione e per l’amore incondizionato con cui l’ha guidata durante la vita.

“Che giorno? Qualcuno sa che giorno è il 2 o 3… Di nascosto in agosto si nasconde mia madre, un gioco che non finisce mai, altro che nascondino, è già mattino e la cerco ancora, prima l’aurora divenne rosa e celeste e una voce da lassù riordinò la luce e comparvero stelle. Mamma sei lassù? Non sei stanca di rincorrermi? Stai tranquilla io resto qui e aspetto alla fermata dove tu mi hai sempre amata. Ora ti vedo: brilli di più”, ha scritto Loredana Errore.

Il testo, in cui compaiono una serie di riferimenti al paesaggio d’Agrigento e a un’attesa quasi metafisica a una “fermata” ideale, descrive la mamma come una figura protettiva che l’ha salvata e custodita, lasciando un vuoto incolmabile ma anche un’eredità spirituale fatta di pace e purezza.

L’amore per la famiglia adottiva e il legame con Agrigento

La storia personale di Loredana Errore ha da sempre toccato il grande pubblico, che per la prima volta l’aveva conosciuta tra i banchi di Amici di Maria De Filippi. Nata a Bucarest e arrivata in Italia a pochi mesi di vita, l’artista è stata accolta e adottata dalla famiglia siciliana che l’ha cresciuta infondendole valori di libertà, dialogo e profonda umanità. Un percorso di vita che l’artista ha sempre ricordato con enorme gratitudine, sottolineando a più riprese come l’affetto dei suoi genitori l’abbia salvata e le abbia permesso di scoprire la bellezza dell’amore senza confini, anche quando la vita si è complicata ulteriormente, dopo il gravissimo incidente nel quale Errore ha quasi perso la vita. Come aveva raccontato a Ora o mai più, l’artista aveva lentamente reimparato a vivere, a camminare, a parlare.

La figura di mamma Enza è stata un pilastro fondamentale nel percorso personale e professionale della cantante, accompagnandola con discrezione e forza attraverso i successi discografici e i momenti più complessi. Oggi, Agrigento e la comunità artistica si uniscono al suo silenzio, riascoltando quelle parole di speranza e amore eterno che trasformano il dolore di un addio nel ricordo indelebile di una madre eccezionale.