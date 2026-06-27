Loredana Bertè annulla il concerto per motivi di salute: “Sono a rischio”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Loredana Bertè

Brutte notizie per i fan di Loredana Bertè: il concerto previsto per domenica 28 giugno a Bergamo è stato annullato dalla cantante per motivi di salute. Sui social, infatti, l’artista ha spiegato con grande onestà che le alte temperature fatte registrare in questi giorni potrebbero mettere a rischio la sua incolumità.

Loredana Bertè annulla il concerto, l’annuncio

Loredana Bertè ha annullato un concerto a causa dell’ondata di caldo di questi giorni, comunicando la decisione presa sui social. “La data di Bergamo di domenica 28 giugno è annullata. Vi scrivo io, direttamente, perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto”, scrive la cantante sul suo profilo Facebook.

Poi spiega: “Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni. Il mio staff medico e il mio management sono concordi, e io con loro: esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute. Di fronte a questo, non si discute. Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi, ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza”, si legge ancora nel post.

Infine, alcune informazioni di servizio: “Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l’affetto e la pazienza di sempre. Vi amo Loredana“. Pur restando probabilmente delusi per un evento che attendevano da mesi, i fan della Bertè sembrano comprendere perfettamente le motivazioni della sua scelta.

Il tour di Loredana Bertè

Loredana Bertè ha annunciato la date di Ancora Ribelle – Summer Tour 2026 lo scorso aprile, continuando la celebrazione dei suoi 50 anni di carriera culminati nella tournée 50 da Ribelle. “Non ho mai smesso di essere RIBELLE! 🔥 E adesso torno a dimostrarvelo live. Da giugno si riparte in tutta Italia: Lombardia, Sicilia, Toscana, Campania”, aveva scritto la rocker sui social.

Le date live, salvo ulteriori cancellazioni, dovrebbero essere le seguenti:

4 luglio 2026 – Catania

– Catania 9 luglio 2026 – Carrara

– Carrara 12 agosto 2026 – San Vito al Tagliamento (PN)

– San Vito al Tagliamento (PN) 19 settembre 2026 – Palermo

Impossibile, al momento, ipotizzare lo scenario dei live. Probabilmente, prima di comunicare nuovi cambi di programma, Loredana attenderà di capire se ci saranno eventuali variazioni climatiche che potrebbero compromettere il suo stato di salute.

Loredana Bertè, una carriera da record

Sulla cresta dell’onda da ben 50 anni, Loredana Bertè continua ad essere un punto di riferimento importante per moltissime nuove leve della canzone italiana. L’artista 75enne non ci pensa proprio a ritirarsi dalle scene, e solo due anni fa ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Pazza, che le è valso anche il Premio della Critica Mia Martini.

Insomma, le soddisfazioni continuano ad arrivare, tanto da un punto di vista discrografico che per quanto riguarda l’attività live. In diverse occasioni, a tal proposito, Loredana ha spiegato di considerare proprio le performance dal vivo la parte più soddisfacente del suo lavoro: “Cantare è tutto, mi fa sentire viva. Una valvola di sfogo. Il palco è la mia casa, lì rido e piango e sono davvero me stessa. Per farmi smettere, infatti, devono buttarmi giù”, aveva raccontato. Ma nessuno si azzarderebbe a farlo, ne siamo sicuri.