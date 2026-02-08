The Voice Kids, le pagelle del 7 febbraio: Antonella Clerici si commuove (9), polemiche per Loredana Berté (6)

La semifinale di The Voice Kids ha riservato lacrime e colpi di scena tra coach e giovanissimi talenti: la Clerici si commuove mentre la Berté viene criticata

Anche sabato 7 febbraio è tornato l’atteso appuntamento con il talent show di Rai1 dedicato ai più piccoli: dopo l’ultima tranche di blind auditions, The Voice Kids è approdato alla semifinale che ha riservato tante emozioni e qualche sorpresa. Come sempre i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt sono stati chiamati a prendere decisioni difficili dalle quali, però, non si sono tirati indietro mentre Antonella Clerici, padrona di casa dello show, si è lasciata andare alla commozione insieme a Clementino. Non sono mancate però neanche le polemiche, come quelle ricadute su Loredana Bertè per la scelta di chi portare in finale.

Giovanni e la forza di ricominciare dopo i problemi all'orecchio

La semifinale di The Voice Kids ha riservato tante emozioni contrastanti, degne di un momento cruciale della gara ormai entrata nel vivo: tra applausi, risate e lacrime di commozione per le storie dei bambini, si è infine arrivati alla difficile decisione di scegliere chi portare in finale. La prima manche si è aperta con il team di Nek e fin da subito l’atmosfera si è rivelata carica di emozione grazie al terzetto del cantante.

Ad esibirsi sul palco sono arrivati infatti Giacomo, Giovanni e Silvia, tre bambini diversissimi tra loro ma uniti da una maturità artistica sorprendente. Prima di cantare Giovanni si racconta con una sincerità disarmante, svelando di essere nato con un problema all’orecchio e di essersi sottoposto a diversi interventi. Il bambino spiega che la musica gli ha dato forza per affrontare il tutto e il suo messaggio è chiaro: “Dopo questi interventi, mi sono alzato ed è proprio quello che voglio divulgare agli altri: non arrendersi mai” racconta, scatenando l’emozione sincera di tutti, Antonella Clerici compresa.

Francesca del team Arisa conquista i coach e un posto in finale

Nel team di Arisa è la volta di Chiara, Lavinia e Francesca: a rompere il ghiaccio è Francesca, scelta da Arisa per interpretare Nessun dolore nella versione di Giorgia che riesce a strappare a pubblico e coach un applauso collettivo. Arisa non nasconde l’entusiasmo e la definisce “pazzesca”, convinta che la ragazza abbia qualcosa in più rispetto agli altri.

Subito dopo arriva Lavinia, che porta leggerezza e freschezza con Tintarella di luna e un’esibizione solare, brillante e piena di ritmo che conquista i coach e, infine, Chiara che alle Blind aveva commosso Arisa con una sua canzone: questa volta interpreta Tutta colpa mia di Elodie con profondità e maturità emotiva, regalando un momento intenso e coinvolgente.

Davide con Fai Rumore emoziona Antonella Clerici

La terza manche vede protagonisti i ragazzi del team di Clementino e Rocco Hunt: ad aprire è Francesco, che sceglie Caruso offrendo un’interpretazione carica di pathos che colpisce soprattutto per profondità emotiva. Ma è Davide con Fai rumore di Diodato, brano complesso e carico di significato, che fa emozionare profondamente Antonella Clerici che commenta: “Questa canzone è carica di significati, anche tu ti sei commosso” mentre Rocco Hunt lo definisce “un supereroe”.

Maya canta la Pausini e conquista Loredana Berté

L’ultima manche è tutta al femminile e porta in scena il team di Loredana Bertè che presenta Ginevra Cardella, Maya Verga e Chiara come tre “mini me”, perché in ognuna di loro ritrova frammenti della propria vita e del proprio carattere. Ad aprire è Ginevra con A mano a mano nella versione di Rino Gaetano, ma è Maya con Vivimi di Laura Pausini a regalare un’interpretazione intensa, dolce e carica di energia, tanto che Loredana la definisce “una bomba”, mentre Antonella Clerici sottolinea quanto sia difficile cimentarsi con un brano della Pausini.

Le decisioni dei coach e la polemica della Berté

Ad approdare alla finale di The Voice Kids alla fine sono Giovanni Frassi del team Nek, Francesca del team Arisa che definisce la bambina “la più pronta”, Francesco per il team di Clementino e Rocco Hunt e, a sorpresa, Maya del team di Loredana Berté che commente la sua decisione con un “si è distinta molto di più delle altre”.

Proprio sulla Berté ricadono però alcune polemiche, in particolare per la scelta di portare in finale Riccardo preferendolo a Simona ed Enola. Sui social gli utenti si mostrano in forte disaccordo e alcuni commentano: “A parte lo strumento, mi ricredo e capisco i giudici ma se dobbiamo premiare la voce è giusto Simona, però Loredana è pazza” e ancora “Non mi è piaciuta questa scelta di Loredana…” e “Enola era da finale“.

Il 14 febbraio ci sarà l’attesa finale e finalmente sapremo chi sarà il vincitore dell’edizione 2026 di The Voice Kids.