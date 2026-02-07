Anticipazioni The Voice Kids del 7 febbraio: la semifinale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Antonella Clerici

Un nuovo appuntamento con The Voice Kids sabato 7 febbraio: chiusa la fase delle Blind Audition, la gara adesso entra nel vivo. Antonella Clerici conduce la semifinale del talent show dedicato ai più piccoli, dove a sfidarsi saranno i giovani talenti delle squadre dei coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

The Voice Kids, le anticipazioni del 7 febbraio

Emozioni, storie toccanti e adrenalina saranno gli ingredienti della semifinale della quarta edizione di The Voice Kids: Antonella Clerici conduce un nuovo appuntamento con il talent show dedicato ai giovani cantanti dai 7 ai 14 anni, con la consueta dolcezza e professionalità, valore aggiunto della trasmissione. Superata la lunga fase delle Blind Audition, le audizioni al buio che hanno permesso ai coach di selezionare i bambini e i ragazzi più talentuosi e capaci.

La serata sarà strutturata come una selezione a eliminazione: i giovani artisti di ciascuna squadra verranno suddivisi in tre gruppi da tre e, al termine di ogni terzina, spetterà al coach scegliere un solo concorrente da portare avanti. Alla fine della puntata, ogni squadra avrà quattro finalisti, ovvero i tre selezionati sul palco più i giovani cantati già qualificati grazie al Super Pass. Saranno loro a contendersi la vittoria nella finale di sabato 14 febbraio, quando verrà proclamato il vincitore della quarta edizione.

Le squadre

Sono quattro i team formati nelle scorse puntate da dieci ragazzi, capitanati dai coach di questa edizione. I giovanissimi cantanti sono riusciti a conquistare i giudici grazie al loro innegabile talento, riuscendo con le loro voci potenti e cristalline a guadagnarsi un posto nella semifinale di The Voice Kids.

La squadra di Loredana Bertè è formata da Briana Samira Camara, Chiara Mazzella, Emma Baggetta, Enola Carbonaro, Ginevra Cardella, Martina Galia, Maya Verga, Riccardo Pezzicoli, Serena Marku e Simona Forte. Altri dieci talenti fanno parte del team di Arisa: Anna Tiozzo Canela, Chiara Fraiegari, Fabiana Andreone, Francesca Lanza, Gabriele Angelo Montalva, Ginevra Sergio, Lavinia Gorirossi, Maria Rosaria Rondina, Rebecca Badaloni e Viola Bellini.

Nek è riuscito ad aggiudicarsi Adriana Anais Agnello, Alessia Cecere, Emma Metrangolo, Giacomo Buttiglioni, Giovanni Frassi, Leonardo Zambelli, Matteo Trullu, Miriam Bruno, Silvia Ferraro e Ylenia Damiani. E il duo composto da Clementino e Rocco Hunt ha formato il suo team con Andrea Ronga, Annagiulia Fusco, Davide Falciasecca, Francesco Ambrosi, Francesco Halilaj, Gabriele Lanciotti, Graziano Caforio, Michela Salluce, Raffaello Digilio e Patrizia Vavassori.

È tutto pronto per le Battle: i ragazzi si sfideranno in una gara entusiasmante, e a vincere saranno i talenti che più colpiranno i giudici, pronti a mandare avanti i ragazzi più talentuosi. Tutto si deciderà poi nella finale, che andrà in onda il 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai1.

Dove vedere e quando vedere The Voice Kids

La semifinale della quarta edizione di The Voice Kids è in programma sabato 7 febbraio, a partire dalle 21.30 su Rai1, dopo l’appuntamento con Stefano De Martino e Affari tuoi. Gli episodi dello show sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, dove potete recuperare anche le puntate andate in onda nelle scorse settimane.