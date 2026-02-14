The Voice Kids, le anticipazioni della finale del 14 febbraio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Antonella Clerici

Il sabato sera di Rai1 si tinge di emozioni pure, talento vocale e quella spontaneità che solo i più piccoli sanno regalare. Questa sera, 14 febbraio, va in scena l’attesissimo atto conclusivo di The Voice Kids, il talent show dedicato alle voci più promettenti della generazioine più giovane, con un’età compresa tra i sette e i quattordici anni. Al timone, come sempre, l’indiscussa padrona di casa Antonella Clerici, che sa accompagnare con dolcezza e piglio materno i giovani artisti nel momento più importante del loro percorso.

The Voice Kids, le anticipazioni del 14 febbraio

In questa serata speciale, che coincide con la festa degli innamorati, l’amore per la musica sarà il filo conduttore. A partire dalle 21,30, il pubblico si troverà immerso in una scenografia spettacolare dove i sogni di sedici giovanissimi talenti prenderanno il volo. Accanto alla Clerici, ritroveremo l’eccezionale giuria di coach che ha guidato i ragazzi durante questo viaggio: la grinta di Loredana Bertè, la sensibilità di Arisa, il carisma di Nek, l’energia di Clementino e il talento di Rocco Hunt.

Il percorso non è stato semplice. Dopo le avvincenti Blind Auditions, dove le poltrone girate hanno garantito un giudizio basato esclusivamente sulla purezza del timbro, e una semifinale ricca di tensione, ogni squadra si presenta alla linea del traguardo con una formazione di quattro talenti ciascuno. Ma solo uno per ogni team avrà l’opportunità di giocarsi il titolo finale.

Il meccanismo della serata e la grande novità

La serata finale si svilupperà attraverso una struttura dinamica e avvincente. Nella prima fase, i sedici finalisti si esibiranno portando sul palco i propri cavalli di battaglia o brani assegnati dai coach per metterne in luce ogni sfumatura vocale. Al termine di questa prima tranche di esibizioni, spetterà proprio ai coach compiere la scelta più difficile: indicare un solo nome, tra i quattro della propria squadra, che potrà accedere alla sfida decisiva.

È proprio nell’ultima fase che il regolamento introduce un cambiamento sostanziale rispetto al passato. Se finora i coach hanno avuto il potere di vita o di morte artistica (sempre in senso figurato) sui propri protetti, nel momento della proclamazione il testimone passerà ad altri giudici. A decretare il vincitore della quarta edizione sarà infatti il pubblico presente in studio, munito di telecomando per esprimere la propria preferenza in tempo reale.

Ma la vera sorpresa di questa stagione è l’istituzione di una giuria di qualità. Quattro nomi di primo piano provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica siederanno tra il pubblico: ciascuno di loro avrà a disposizione un unico voto, un “bonus” di peso che potrebbe ribaltare le sorti della classifica. Sarà la combinazione tra il consenso popolare della platea e il giudizio tecnico di questa speciale giuria a svelare il nome del trionfatore.

Oltre alla competizione, The Voice Kids è una festa per tutta la famiglia. Sono previsti ospiti illustri e momenti di puro spettacolo che celebreranno la musica pop italiana e internazionale. Per i ragazzi in gara, il trofeo è solo l’inizio: l’obiettivo del programma, infatti, resta quello di mettere a disposizione una vetrina prestigiosa e un’esperienza formativa indimenticabile, al riparo dalle pressioni eccessive ma con tutta la magia del palcoscenico.

Quando e dove vedere The Voice Kids

La finale di The Voice Kids va in onda il 14 febbraio, su Rai1, dalle 21,30 circa e comunque dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi. Lo show è inoltre visibile in contemporanea su RaiPlay e sui social, dove vengono rilasciate le clip più emozionanti della puntata.