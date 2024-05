Chi è Ilaria, la figlia di Gigi D’Alessio

Fonte: Instagram Ilaria, la figlia di Gigi D'Alessio

Bella, spigliata e figlia d’arte (ma del tutto estranea al mondo dello spettacolo). È Ilaria D’Alessio, la secondogenita di Gigi D’Alessio. La ragazza è frutto del lungo matrimonio tra il cantante napoletano e l’ex moglie Carmela Barbato, durato dal 1986 al 2006. La coppia ha avuto altri due figli: Claudio, nato nel 1997, e Luca, classe 2002 (noto anche con il nome di LDA dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi). Gigi è inoltre padre di Andrea, avuto nel 2010 dall’ex compagna Anna Tatangelo e di Francesco, nato nel 2022 dall’attuale rapporto con Denise Esposito. Nel 2024 nascerà il sesto figlio di D’Alessio.

Chi è Ilaria D’Alessio e cosa fa la figlia di Gigi D’Alessio

Lunghi capelli castani, fisico scolpito, una passione per la moda e un sorriso contagioso: Ilaria D’Alessio è molto legata al padre Gigi. Ma anche alla madre Carmela Barbato, tanto che non ha perso tempo a ringraziare i suoi genitori quando si è laureata in Scienze Politiche a L’Università La Sapienza di Roma. La figlia di Gigi D’Alessio vive all’estero. Dopo la laurea Ilaria ha lavorato per un breve periodo in Cina, e oggi continua a vivere altrove.

Che rapporto c’è invece tra la figlia di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? Gestire una famiglia allargata non è sempre facile e in passato le due si sono scontrate anche pubblicamente. Nel 2018, ad esempio, Ilaria ha definito l’ex compagna del padre “cattiva come un diavolo”. Poi la D’Alessio ha fatto retromarcia pubblicamente: “La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini. Sono questioni comuni a tante famiglie”. La relazione con Lady Tata è migliorato nel tempo tanto che Anna non ha esitato a fare gli auguri ad Ilaria quando è nato il suo primo bambino, Joseluì.

Il 15 maggio 2024 Ilaria D’Alessio è diventata mamma, rendendo così Gigi D’Alessio nonno per la quarta volta (ha altre tre nipotine grazie al primogenito Claudio D’Alessio). “Un amore così non l’ho mai provato”, ha dichiarato sui social network. Ignota l’identità del padre del bambino: nonostante sia seguita da oltre 50mila follower Ilaria è molto riservata sulla sua vita privata. Per un lungo periodo è stata single, poi ha trovato l’uomo che le ha stravolto la vita e con il quale ha scelto di mettere su famiglia.

“Se qualcuno un anno fa mi avesse detto “diventerai mamma a breve” probabilmente l’avrei mandato a quel paese. Oggi ho capito più che mai che mettersi a fare i calcoli con la vita è proprio una stron****. Ho vissuto per quasi 30 anni con la presunzione di poter controllare ogni avvenimento della mia vita, mi sbagliavo! La vita è davvero imprevedibile. Sto vivendo queta gravidanza con estrema gratitudine”, ha scritto su Instagram.

Ilaria D’Alessio è molto legata ai suoi fratelli. A Claudio e Luca ma anche ad Andrea, il figlio di Anna Tatangelo. In occasione del quattordicesimo compleanno del ragazzino ha scritto sui social network: “La lontananza non sarà mai un problema per due cuori dello stesso sangue. La tua sorellona sarà sempre qui per te. Non dimenticarlo mai!”.

Poco prima della nascita di Francesco, il bambino che Gigi D’Alessio ha avuto dall’attuale compagna Denise Esposito, Ilaria D’Alessio ha lanciato un bellissimo messaggio sulle pagine di DiPiù: “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”.