Anna Tatangelo incinta, la reazione del figlio Andrea, nato dall’amore per Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha annunciato (totalmente a sorpresa) di essere incinta con un post su Instagram e il figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, ha reagito sui social, svelando cosa pensa di questa novità.

Anna Tatangelo incinta: il dolcissimo post su Instagram

La cantante ha sorpreso tutti in questi giorni, svelando di essere incinta. Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram un post in cui mostra il pancino, accompagnato da una caption dolcissima.

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà – ha scritto l’artista -. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

Anna non ha svelato altri dettagli, riguardo la sua vita privata. Da tempo, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe legata a Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio. La coppia era stata paparazzata qualche tempo fa da Diva e Donna, ma la Tatangelo aveva scelto di non commentare, proteggendo la sua relazione.

La reazione del figlio Andrea D’Alessio

Per Anna Tatangelo si tratta della seconda gravidanza. Ha infatti un altro figlio, Andrea, di 15 anni, nato dal legame con Gigi D’Alessio. La cantante ha sempre cercato di proteggere il figlio dai gossip, ma soprattutto di aiutarlo a vivere serenamente la separazione dei genitori e l’arrivo di altri due fratelli, nati dalla nuova storia d’amore di D’Alessio con Denise Esposito.

“Non lo faccio per Gigi, lo faccio per Andrea – aveva confessato qualche tempo fa, ospite del podcast One More Time -. Gli dico ‘sono i tuoi fratelli e le tue sorelle, è una cosa bella perché un giorno potrai contare su di loro, devi essere felice per papà’. Queste sono le cose che sente dalla mamma”.

“Perché – aveva aggiunto – io ho vissuto il contrario, ho vissuto una guerra interna in cui io ero ‘la donna’ e ho visto come questo facesse male a me, a Gigi e ai figli. Ecco perché mio figlio deve comunque portare rispetto anche alla compagna”.

Ma come ha reagito Andrea all’annuncio dell’arrivo di un nuovo fratellino o sorellina? A quanto pare il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è felicissimo di questa notizia.

Il 15enne, molto attivo sui social, ha infatti ripubblicato nelle sue Stories il post della madre, aggiungendo un cuore e un orsetto. Segno che Andrea è pronto ad accogliere il piccolo che verrà e a condividere questa gioia con la sua mamma e il nuovo compagno.

Andrea D’Alessio ha già cinque fratelli che diventeranno sei con l’arrivo del secondo figlio di Anna Tatangelo. Gigi D’Alessio infatti ha avuto dalla prima moglie Carmela Barbato tre figli: Claudio, Ilaria e Luca (chiamato Lda). L’artista napoletano ha poi vissuto un’intensa storia d’amore con Anna Tatangelo che si è conclusa dopo 15 anni.

Dopo la separazione Gigi si è innamorato di Denise Esposito, avvocato e fan del cantante, conosciuta ad un concerto. La coppia ha avuto due figli: Francesco, arrivato il 24 gennaio 2022, e la piccola Ginevra, nata il 7 luglio 2024.