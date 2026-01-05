Anna Tatangelo mamma di Beatrice, il commento su Instagram del figlio Andrea D’Alessio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Tatangelo

Andrea D’Alessio commenta la nascita di Beatrice, secondogenita di Anna Tatangelo. Il 15enne, figlio della cantante e di Gigi D’Alessio, ha pubblicato un commento sotto il post Instagram in cui l’artista di Sora ha annunciato l’arrivo della piccola.

Anna Tatangelo mamma bis, il commento dolcissimo di Andrea D’Alessio

Il 4 gennaio 2026, Anna Tatangelo ha dato alla luce Beatrice, frutto dell’amore per Giacomo Buttaroni. La cantante ha svelato l’arrivo della piccola pubblicando alcune foto tenerissime che la ritraggono subito dopo il parto, con la piccola in braccio. Fra le foto più tenere c’è quella in cui Andrea D’Alessio, primogenito di Anna, culla la piccola, con uno sguardo emozionato e pieno d’amore fraterno.

La felicità di Andrea, nato dal rapporto con Gigi D’Alessio, è ben visibile. Ma il giovane ha voluto esprimere ancora di più la sua contentezza commentando in modo dolcissimo il post Instagram della madre. “La mia super mamma”, ha scritto, aggiungendo un cuoricino rosso.

Poche parole che esprimono la felicità del giovane, ma soprattutto che dimostrano il legame fortissimo con mamma Anna Tatangelo. Già qualche tempo fa la stessa cantante aveva parlato della sua gravidanza e della reazione del figlio Andrea che aveva accolto con grande gioia la notizia, creando anche un ottimo rapporto con Giacomo Buttaroni, nuovo compagno dell’artista.

La nuova vita di Anna Tatangelo

Diventata mamma di Andrea quando aveva 22 anni, Anna Tatangelo ha affrontato la sua seconda gravidanza a 38 anni, ritrovando l’amore con Giacomo Buttaroni. “Sto vivendo questa seconda gravidanza con molta più serenità – aveva raccontato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo -, con meno paturnie e con grande gioia. Sono felice di viverla in questa seconda fase della mia vita”, aveva detto la cantante”.

Anna in quell’occasione aveva anche parlato di Andrea, spiegando quanto il 15enne fosse coinvolto nella gravidanza, sempre al suo fianco nelle tappe più importanti del viaggio, dalle visite alle ecografie. “Mi accompagna alle ecografie, si preoccupa per me, l’ho voluto coinvolgere subito”. Sarebbe stato proprio lui a scegliere il nome della sua sorellina. “Si chiamerà Beatrice”, aveva annunciato la Tatangelo.

Con l’arrivo di Beatrice per Anna si apre un nuovo capitolo della sua vita. Dopo la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio e l’addio, particolarmente doloroso, oggi la cantante è tornata a sorridere. Accanto a lei c’è Giacomo Buttaroni con cui ha vissuto (e sta vivendo) un legame lontano dai riflettori e protetto dai gossip.

31 anni e una passione per lo sport, Giacomo è originario di Roma ed è un ex calciatore. Di professione fa l’allenatore e ha fondato una scuola calcio nella zona di Roma Sud, la Ambition football training.

“Sono sempre stata abituata a parlare e a giustificare il mio privato, adesso preferisco proteggerlo – aveva spiegato qualche tempo fa la Tatangelo, parlando del nuovo compagno -. Le cose che riguardano questa gravidanza sono centellinate perché è un momento molto nostro. Ha i miei stessi valori. Il suo modo di approcciare le cose con grande semplicità ha scalfito alcuni lati di me che con gli anni si erano induriti”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!