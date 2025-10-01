Anna Tatangelo in top e leggings mostra il pancione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Tatangelo

Anna Tatangelo sorride, felice e serena, svelando uno splendido pancione. La cantante è stata immortalata in giro per le strade di Roma con indosso top e un paio di leggings che rivelavano tutta la bellezza della sua gravidanza.

Anna Tatangelo svela il pancione ed è bellissima

Nelle immagini Anna Tatangelo sorride e sembra molto felice, mentre si accarezza la pancia e chiacchiera prima con alcuni collaboratori, poi con una fan che le chiede una foto. La gravidanza procede e la cantante non potrebbe essere più bella. 38 anni e una storia importante con Gigi D’Alessio alle spalle, Anna sembra aver definitivamente voltato pagina, iniziando un nuovo capitolo, bellissimo, della sua vita.

Accanto a lei Giacomo Buttaroni, calciatore e allenatore da cui avrà presto il suo secondo figlio, ma anche Andrea D’Alessio, il suo primogenito a cui è legatissima. Ad annunciare la gravidanza, ormai qualche mese fa, era stata la stessa Anna che su Instagram aveva postato uno scatto in cui svelava il pancione. Poco dopo aveva rilasciato un’intervista in cui parlava, con grande emozione, di questo momento straordinario della sua esistenza.

Intervistata nello studio di Verissimo, Anna aveva spiegato di aspettare una femminuccia e che si chiamerà Beatrice. Il parto sarà a dicembre e Andrea, il suo primo figlio, non vede l’ora di stringere fra le braccia la sorellina.

“Questa gravidanza è arrivata come un dono dal cielo o forse della mamma – aveva spiegato Anna a Silvia Toffanin -. Come ha reagito mio figlio Andrea alla gravidanza? Benissimo. Anzi mi controlla, viene con me alle ecografie con me, l’ho coinvolto da subito. Diventare mamma è sempre stato un obiettivo fin da giovanissima – spiega poi Tatangelo -. E sono felice di viverla anche in questa seconda fase della mia vita. Penso che i figli sono un modo di aprirsi all’amore. Amo questa gravidanza tantissimo, dal giorno in cui l’ho scoperto”.

L’amore fra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni

Classe 1994, Giacomo Buttaroni è riuscito a rubare il cuore di Anna Tatangelo e a renderla, finalmente, molto felice. Un amore arrivato dopo l’addio definitivo a Gigi D’Alessio, tenuto lontano dai riflettori e protetto dalla cantante che ha scelto di parlare del compagno solo dopo l’annuncio della gravidanza.

Anna ha infatti spiegato che la coppia voleva fortemente un figlio e che Giacomo è stato in grado, con il tempo, di fare breccia nel suo cuore. Ora i due non aspettano altro che abbracciare la piccola Beatrice che nascerà a dicembre.

“È felicissimo di questa gravidanza – ha confessato la Tatangelo a Silvia Toffanin, raccontando la gioia del compagno -. È una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo e questo è un valore aggiunto. Sono stata abituata a dover sempre parlare della mia vita privata ma ora voglio tenerla riservata. Lui non vuole entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ha i miei stessi valori, ci siamo trovati. Questo suo approcciare con grande semplicità le cose ha scalfito molti miei lati cinici. Mi ha fatto ricredere su tante cose”.