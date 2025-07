Anna Tatangelo incinta, le nuove foto: “Non ero pronta a tutto questo amore”

IPA Anna Tatangelo e le nuove immagini con il pancione

Anna Tatangelo è una futura mamma a dir poco raggiante. La popolare cantante, che ha da poco annunciato di essere in dolce attesa, non riesce a nascondere la sua gioia sui social: in una serie di scatti, l’interprete di Sora mostra orgogliosa il pancione e i bei momenti che sta vivendo.

Le nuove foto di Anna Tatangelo

È un momento magico per Anna Tatangelo. La cantante 38enne sarà infatti nuovamente mamma tra pochi mesi, e sta vivendo con grande serenità ed entusiasmo la sua seconda gravidanza, come testimoniano gli ultimi scatti postati sui social. “Non ero pronta a tutto questo amore“, ha scritto la popostar nella didascalia che accompagna il carousel da lei pubblicato: un vero e proprio collage di momenti felici, che includono una bellissima foto di Anna con la mano sul pancione e diversi frame dai suoi concerti.

Non mancano tuttavia foto con il suo primogenito Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, ed altre di quelli che sembrano essere dei regali a lei indirizzati dai fan. Una positività contagiosa, che non ha lasciato indifferenti i numerosi fan della Tatangelo: “Meriti sempre di più, perché sei straordinaria sotto ogni punto di vista” scrive un’utente, a cui fa eco un altro follower “Evidentemente te lo meriti tutto; comunque complimenti, sei davvero una bellissima donna e una bravissima cantante”.

Scorrendo i commenti al post, si scorgono anche alcuni nomi celebri, che hanno voluto augurare il meglio ad Anna: tra di loro Giorgia, Mietta, Giulia Salemi e Alessandra Amoroso, anche lei in dolce attesa. Insomma, per la Tatangelo si tratta di un’estate all’insegna della dolcezza e della serenità, e tutti fanno il tifo per lei.

La gravidanza di Anna Tatangelo

La notizia della seconda gravidanza di Anna Tatangelo, resa ufficiale lo scorso mese, aveva colto tutti di sorpresa. La cantante aveva scelto per l’occasione un semplice scatto in bianco in nero, che la ritraeva con le mani sul pancino in bella vista: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”, aveva scritto accanto all’immagine.

Nessun accenno diretto, quindi, al papà del bambino, nonostante quella di Anna non sia una gravidanza in solitaria: l’artista è infatti legata al calciatore Giacomo Buttaroni, ma i due vivono la loro relazione in modo molto discreto. Secondo i ben informati, la coppia sarebbe nata subito dopo la fine della precedente relazione della Tatangelo, quella con il modello Mattia Narducci: “Il papà è Giacomo Buttaroni, l’allenatore del figlio. Da anni si frequentavano in gran segreto. Lui anni fa era fidanzato, anche lei, motivo per cui si nascondono”, aveva confermato Alessandro Rosica.

Per Anna Tatangelo, che a gennaio ha compiuto 38 anni, questo sarà il secondo bebé. La cantante è infatti diventata mamma per la prima volta nel 2010, quando è nato Andrea, dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio. Il ragazzo, che oggi ha 15 anni, ha accolto con grande entusiasmo la notizia della gravidanza, candidandosi a diventare un fratello maggiore modello.