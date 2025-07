Anna Tatangelo incinta, nessuna crisi con Buttaroni: insieme per l’ecografia

Getty Images Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni stanno ancora insieme. La coppia ha smentito i rumors degli ultimi giorni – che parlavano di una crisi profonda con tanto di rottura nel bel mezzo della gravidanza della cantante – posando insieme per i paparazzi. Raggianti e felice per quello che sta capitando alle loro vite: un figlio insieme, una svolta decisiva per la loro storia sbocciata in gran segreto e diventata subito molto importante.

Anna Tatangelo e Buttaroni stanno ancora insieme

I paparazzi del settimanale Oggi hanno fotografato la cantante in dolce attesa del suo secondo figlio – pare sarà una femminuccia – con l’ex calciatore con cui fa coppia da qualche mese. Girava voce che i due stessero attraversando un momento di crisi, ma gli scatti sembrano confermare che tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni proceda tutto a gonfie vele.

I due sono stati sorpresi mentre entravano nella clinica romana Mater Dei nel quartiere Parioli a Roma, dove la coppia vive. La cantante di Sora aveva tra le mani una cartelletta per la visita medica e camminava mano nella mano con il fidanzato. Quando hanno visto i fotografi entrambi hanno sorriso ai flash. Mettendo così a tacere le malelingue.

Anna Tatangelo è apparsa come sempre bellissima e ha sfoggiato un body rosa che le fasciava il pancione e che potrebbe essere l’indizio del sesso del nascituro, non ancora confermato dai futuri genitori. Per Lady Tata un grande sogno che si realizza dopo Andrea, avuto quindici anni dall’ex compagno storico Gigi D’Alessio.

Giacomo Buttaroni è stato l’allenatore di calcio di Andrea e pare che proprio sui campi, tra un allenamento e una partita, sia sbocciato l’amore con la musicista. Un amore che i diretti interessati, soprattutto Anna, hanno sempre voluto proteggere e tenere al riparo dal chiacchiericcio mediatico.

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”, ha scritto Anna sui social quando ha annunciato la gravidanza.

La reazione di Giacomo Buttaroni

L’allenatore della Roma City Fc non si è esposto molto – anche perché non fa parte del mondo dello spettacolo – ma su Instagram, dopo l’annuncio della Tatangelo, ha semplicemente ricondiviso il post di Anna.

Quest’ultima, dopo la pressione mediatica subita per via della sua storia con Gigi D’Alessio, è diventata col tempo estremamente riservata sulla sua vita privata.

Nel suo passato ci sono stati dei momenti difficili, proprio perché è sempre stata sotto le luci dei riflettori, giudicata e criticata per ogni mossa, come ha raccontato lei stessa a Le Iene.

“Ho passato quasi tutta la mia vita a giustificare la mia esistenza, a spiegare chi fossi e perché. A quindici anni mi davano della vecchia, a venti si scandalizzavano perché avevo fatto un figlio con un uomo che aveva il doppio dei miei anni e poi perché ne ho scelto uno più giovane”.

Ha aggiunto inoltre che, ad oggi, gli unici due a cui deve spiegazioni sono il figlio e la musica. “Ma guarda un po’, sono gli unici due da cui non mi vengono nemmeno chieste”.