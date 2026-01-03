Anna Tatangelo di nuovo mamma, è nata Beatrice, la figlia con Giacomo Buttaroni

IPA Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è di nuovo mamma. Sabato 3 gennaio è nata infatti Beatrice, secondogenita della cantante di Sora e già amatissima dalla famiglia. A dare l’annuncio e a dimostrare tutto il suo affetto è stato il fratello di Anna, Maurizio, che in una tenera storia su Instagram, attorno alle 15 circa, ha condiviso una foto con una mano di bambina, saldamente stretta ad altre due mani. Ha poi corredato l’immagine con una semplice quanto esplicita frase: “Auguri amore di zio bellissima”.

La cantante aveva annunciato la gravidanza a giugno del 2025 pubblicando su Instagram un tenerissimo scatto in bianco e nero con una sua mano intenta ad accarezzare il pancino appena accennato, segno di una vita che aveva appena iniziato a crescere nel suo grembo. La piccola Beatrice è nata la mattina di sabato 3 gennaio 2026, in una clinica di Roma. Una gioia immensa, condivisa con il compagno Giacomo Buttaroni.

Per la cantante si tratta del secondo figlio dopo Andrea, nato dal legame con Gigi D’Alessio. Ad accompagnare la prima foto con il pancione della cantante parole colme d’amore, che ci sentiamo di ricondividere nel momento della nascita della piccola: “Un altro nuovo inizio che la vita mi dona”.

Anna Tatangelo aveva inoltre pubblicamente raccontato l’origine del nome, Beatrice, scelto dal primo figlio Andrea: “Lui sta reagendo benissimo”, aveva detto, “Viene con me alle ecografie, l’ho coinvolto sin da subito. È un amore che cresce. Tra me e lui c’è un legame importante e con l’arrivo di questa novità si è amplificato ancora di più”.

La storia con Giacomo Buttaroni

La gravidanza di Anna Tatangelo, che compie 39 anni nel 2026, è stata una sorpresa. Non si sapeva infatti che fosse impegnata in una relazione stabile (benché le voci su una relazione con Giacomo Buttaroni circolassero già) né che stesse tentando di diventare mamma per la seconda volta. Poi, la sorpresa e la gioia, da parte di tutti. Il sorriso che la cantante ha mostrato a ogni occasione ha cancellato ogni dubbio, mostrando una donna felice e grata. “Lui (ndr Buttaroni) e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici”, così aveva poi commentato il fratello della cantante. Buttaroni, diversamente dalla Tatangelo (e dall’ex D’Alessio), non fa parte del mondo dello spettacolo, situazione che sembra essere stata molto apprezzata in primis dalla cantante stessa.

La donna infatti, nel tempo, è diventata estremamente riservata rispetto alla propria vita privata. Una scelta saggia, soprattutto perché nel suo passato ci sono stati momenti difficili, proprio perché è sempre stata sotto le luci dei riflettori, giudicata e criticata per ogni mossa, come lei stessa aveva raccontato: “Ho passato quasi tutta la mia vita a giustificare la mia esistenza, a spiegare chi fossi e perché. A quindici anni mi davano della vecchia, a venti si scandalizzavano perché avevo fatto un figlio con un uomo che aveva il doppio dei miei anni e poi perché ne ho scelto uno più giovane”. Aveva poi aggiunto inoltre che, ad oggi, gli unici due a cui deve spiegazioni sono il figlio e la musica. “Ma guarda un po’, sono gli unici due da cui non mi vengono nemmeno chieste”.