Anna Tatangelo aspetta una figlia, svelato il nome: “Un regalo di mia madre”

Anna Tatangelo ha parlato della sua gravidanza, svelando sesso e nome: ecco quando diventerà mamma per la seconda volta

Anna Tatangelo ha sorpreso tutti con la notizia della sua gravidanza. Nessuno aveva idea che fosse impegnata in una relazione stabile, figurarsi che stesse tentando di diventare mamma per la seconda volta.

Di colpo l’annuncio e, nello stupore generale, la scoperta che il suo compagno vive al di fuori del mondo dello spettacolo. Le informazioni sono dunque scarne, ma ciò che conta di più è il gran sorriso che contribuisce a porre sulle labbra della cantante. Lei è pronta a tutto per difenderlo, discutendo di questa gravidanza con il contagocce e dicendo di lui semplicemente: “Ne è felicissimo“.

Anna Tatangelo aspetta una bambina: il nome

Silvia Toffanin ha accolto nello studio di Verissimo Anna Tatangelo dopo pochi mesi dalla sua ultima intervista. La chiacchierata precedente dinanzi alle telecamere risaliva infatti a maggio. Da allora, però, tutto è cambiato radicalmente

Ha spiegato alla conduttrice d’aver scoperto d’essere incinta poco dopo quel faccia a faccia con lei. Oggi è incinta di sei mesi e attende di partorire a dicembre: “Mi farò questo splendido regalo di Natale”.

Suo figlio Andrea è stato messo al corrente fin da subito e, anzi, è molto presente in questo processo. Si sta informando e, ha spiegato, le ripete spesso d’aver scoperto quali alimenti non andrebbero consumati in gravidanza: “Mi controlla ma io e lui abbiamo questo legame speciale”.

Di fatto è stato coinvolto anche nella scelta del nome che, infine, si è rivelato essere proprio quello tanto desiderato dal futuro fratello maggiore: Beatrice. Anna Tatangelo aspetta una bambina e questo le ha fatto sentire maggiormente la vicinanza di sua madre.

La perdita della mamma

Sua mamma non c’è più e ha lasciato dietro di sé una voragine. Il dolore non svanisce mai del tutto ma si inizia a farci l’abitudine. Resta lì nell’ombra, in agguato. Questa notizia, però, l’ha accolta come se fosse una mano tesa da parte di sua madre.

“Lei mi ha sempre detto che avrebbe voluto per me una femmina, dopo Andrea. Negli anni, però, a causa di alcuni fattori esterni, non è mai stato possibile”. Entusiasta e luminosa, si prepara alle sue ultime due tappe del tour prima di pensare al parto. Poi, prevedibilmente, si prenderà un periodo di sosta. O forse no?

Anna Tatangelo a Sanremo

La Toffanin le chiede un commento sulla tragica morte di Pippo Baudo, che ha travolto l’Italia tutta. Lo ha definito un “secondo padre”. Si è sempre preso cura di lei, fin da quando era un’adolescente. Le ha permesso di esordire a Sanremo a soli 15 anni e da lì tutto ha avuto inizio.

Si era anche premurato di scoprire se Gigi D’Alessio, che lei chiama il mio ex senza mai citarlo (volutamente e forse per accordi tra le parti), avesse intenzioni serie. La sua morte l’ha colpita profondamente: “Ha dato tantissimo alla musica italiana ma a chi l’ha conosciuto davvero mancherà la persona che era”.

E allora la padrona di casa, approfittando del tema, le ha chiesto proprio di Sanremo. Chance di rivederla? “Mi ha visto crescere, dai 15 ai 18 e poi quando ero mamma, chi può dirlo ma prima devo partorire”. Di certo, con la canzone giusta la voglia di tornare all’Ariston ci sarebbe tutta.