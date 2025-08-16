Anna Tatangelo incinta, il bacio speciale sul pancione in Sardegna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Tatangelo

Questa per Anna Tatangelo è un’estate speciale, fatta di piccole e grandi felicità, ma anche di rinascita. La cantante infatti si sta godendo le vacanze sfoggiando uno splendido pancione, in attesa di accogliere il suo secondo figlio, frutto dell’amore per il compagno Giacomo Buttaroni.

Anna Tatangelo, la foto dolcissima con il pancione

In occasione di Ferragosto la cantante è volata in Sardegna dove, fra bagni in mare e splendidi tramonti, si è lasciata coccolare dagli uomini della sua vita: Giacomo Buttaroni, ma soprattutto Andrea, il figlio della cantante nato dal legame con Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo e Andrea hanno un rapporto speciale e unico, come dimostrano gli scatti pubblicati su Instagram in cui il 15enne bacia teneramente il pancione della mamma.

A scattare la foto sarà stato proprio Giacomo Buttaroni? Non è dato saperlo, almeno per ora, soprattutto perché Anna ha sempre cercato di proteggere la sua storia d’amore, nascondendola dalle interferenze esterne. I due sono più innamorati che mai e sono pronti a diventare presto genitori. Dopo l’addio a Gigi D’Alessio, la Tatangelo ha scelto di vivere in modo ancora più riservato la sua vita sentimentale, proteggendo il fidanzato. Non a caso l’annuncio della gravidanza è arrivato totalmente a sorpresa, quando ancora nessuno sapesse chi fosse il compagno dell’artista.

L’amore di Anna Tatangelo per Giacomo Buttaroni

Ex calciatore 31enne, oggi allenatore di calcio, Giacomo Buttaroni è l’uomo che è riuscito a rubare il cuore di Anna Tatangelo dopo il doloroso addio a Gigi D’Alessio. “È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato – ha detto la cantante parlando di lui al Corriere della Sera -. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio”.

La cantante nell’intervista ha anche parlato della lunga storia con Gigi D’Alessio e delle accuse ricevute. All’epoca infatti Anna venne indicata come la ragione dell’addio fra l’artista napoletano e la moglie Carmela Barbato.

“Per anni, mi sono sentita sbagliata – ha rivelato -. Gigi aveva vent’anni più di me, una famiglia, e io venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti, è durato 15 anni. Non ho mai risposto, per proteggere quell’amore e non alimentare tensioni fra lui e la sua ex: volevo sembrare grande, forte, all’altezza della situazione, ma dentro, soffrivo. Uscivo da casa truccata, vestita da adulta, poi, piangevo al telefono con mia madre”.

Oggi l’artista ha scelto di puntare tutto sulla sua felicità e presto diventerà nuovamente mamma: “Preferisco prendermi le mie responsabilità: ero io che, per proteggermi, mi ero costruita una maschera. E infatti, a storia finita, ho sentito che era ora di dire che quell’Anna fredda, algida, era in realtà sensibilissima, fragile. Oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità”.