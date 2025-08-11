Anna Tatangelo parla per la prima volta della gravidanza e del fidanzato Giacomo: “Mi fa sentire amata”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Anna Tatangelo parla per la prima volta della sua gravidanza, annunciata a sorpresa qualche mese fa, e dell’amore per il fidanzato Giacomo, entrato nella sua vita dopo il doloroso addio a Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo e la gravidanza

La cantante è stata legata per anni a Gigi D’Alessio, da cui ha avuto il figlio Andrea. Una storia d’amore nata durante un tour, segnata non solo dalla loro grande differenza d’età, ma anche dal rapporto di Gigi con Carmela Barbato, sua prima moglie e madre di Claudio, Ilaria e Luca, i figli maggiori del cantante napoletano. Quando la storia d’amore fra Gigi e Anna venne svelata, la cantante finì nel ciclone del gossip e venne duramente criticata. In quella situazione Anna Tatangelo soffrì molto, ma decise di non parlare e non esporsi ulteriormente.

“Per anni, mi sono sentita sbagliata – ha rivelato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera -. Gigi aveva vent’anni più di me, una famiglia, e io venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti, è durato 15 anni. Non ho mai risposto, per proteggere quell’amore – ha dichairato fermamente – e non alimentare tensioni fra lui e la sua ex: volevo sembrare grande, forte, all’altezza della situazione, ma dentro, soffrivo. Uscivo da casa truccata, vestita da adulta, poi, piangevo al telefono con mia madre”.

I due si sono separati dopo 15 anni di legame e un figlio. Una separazione dolorosa, ma necessaria per Anna che oggi è rinata ed è convinta di volersi concentrare solamente su di sè: “Preferisco prendermi le mie responsabilità: ero io che, per proteggermi, mi ero costruita una maschera. E infatti, a storia finita, ho sentito che era ora di dire che quell’Anna fredda, algida, era in realtà sensibilissima, fragile. Oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità”.

Il compagno è Giacomo Buttaroni, calciatore e allenatore di calcio 31enne da cui la cantante aspetta un figlio.

L’amore per Giacomo Buttaroni

“È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato – ha raccontato Anna Tatangelo, parlando del fidanzato -. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio”. E per un genitore, non c’è gesto d’amore più grande che vedere il proprio compagno amare e accogliere anche, e soprattutto, i suoi figli”.

La cantante sta vivendo un momento particolarmente felice della sua vita, segnato dall’amore per Giacomo e dalla gravidanza. Proprio come Alessandra Amoroso, incinta anche lei, Anna ha deciso di salire sul palco con il pancione e non intende fermarsi. “Mi piace salire sul palco e trasmettere la mia serenità – ha detto -. È un periodo speciale, in cui la ripartenza personale coincide con quella musicale. Nel prossimo disco, mi racconto come mai: cose personali, intime, e la leggerezza ritrovata. C’è anche una Ragazza di periferia 2.0 con un sound più attuale”.