Fonte: IPA Anna Tatangelo

Nel corso degli ultimi anni la vita sentimentale di Anna Tatangelo è stata molto movimentata. La famosa cantante, oggi 37enne, ha cambiato svariati partner da quando ha definitivamente detto addio allo storico compagno Gigi D’Alessio. Per il momento, però, nessuno sembra convincerla a investire il proprio tempo sul lungo periodo. Suo figlio Andrea, nato nel 2010 dall’amore con il cantautore partenopeo, sembra essere ormai l’unico vero punto fermo della sua vita privata. Nuovamente però qualcuno sta tentando di far breccia nel suo cuore. Il suo nome è Giacomo Buttaroni ed ecco cosa sappiamo di lui.

Chi è Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo non perde la speranza in fatto d’amore. A giugno scorso ha avuto definitivamente fine la sua storia con Mattia Narducci. A distanza di pochi mesi, però, è al fianco di un nuovo uomo, sportivo, che fa parte del mondo del calcio.

Una nuova sfida sul fronte privato con un giovane allenatore, come svelato dal settimanale Diva e Donna. La cantante non ha ancora confermato la storia o frequentazione. Del resto, però, è cosa che fa raramente e dopo svariati mesi. Nelle immagini del giornale li si vede sotto casa di lei a Roma, con lui intento ad aiutarla a portare le valigie.

I due vivono in mondi decisamente differenti. Per quanto lui sia un allenatore di calcio, infatti, non rientra nel giro delle grandi squadre, anzi. Stando al suo profilo Instagram, infatti, sappiamo che allena la Roma City FC e ha fondato il club sportivo Off season Roma Eur. Il mondo dello spettacolo non sembra minimamente interessarlo, dunque, e questa sarebbe la prima volta che appare sui rotocalchi del gossip.

Non si hanno fonti ufficiali in merito all’inizio della storia, dunque non se ne conosce la durata. L’addio a Mattia Narducci a giugno lascia pensare però che i due stiano insieme da pochi mesi. Stando a foto e video online, lui sembra più giovane della Tatangelo ma non si hanno informazioni in merito. Alto e con un fisico atletico, è seguito appena da poco più di 3mila follower. Come detto, i due vivono in mondi ben differenti, considerando i quasi 2 milioni di lei. Un cambio di scenario interessante per la cantante, che potrebbe giovarne.

Gli ex di Anna Tatangelo

Dopo la lunga storia con Gigi D’Alessio, mai culminata in un matrimonio, Anna Tatangelo ha tentato di voltare pagine. C’è stato spazio per un secondo tentativo con il padre di suo figlio, poi naufragato, e in seguito una relazione con il cantante Livio Cori.

Una storia differente, considerando anche la vicinanza d’età tra i due, con lei più grande di tre anni. Foto social e tanta complicità, ma alla fine l’incompatibilità è risultata evidente. I due sono stati al centro di un prolungato “tira e molla”, per poi dirsi addio definitivamente nel 2022. Nessun tradimento, pare, ma soltanto inconciliabili visioni della vita differenti.

In seguito spazio per un giovane modello, Mattia Narducci, di ben 10 anni più giovane di lei. Una relazione che è durata circa un anno e che non sembra terminata nel migliore dei modi. Lo lascia intendere il nuovo album di Anna Tatangelo, Mantra, che ha presentato così: “Quando si esce da una relazione tossica, occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia. Per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro”.