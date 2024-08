Anna Tatangelo costretta a sospendere il concerto: punta da una vespa

Fonte: Getty Images Anna Tatangelo costretta a lasciare il palco durante il concerto

Durante i concerti ne succedono sempre di tutti i colori, e questa volta è toccato alla cantante Anna Tatangelo, che ha vissuto un’esperienza decisamente fuori programma durante il suo ultimo concerto a Giulianova, in provincia di Teramo. Infatti, è stata punta da una o più vespe proprio mentre si esibiva. Che si tratti di insetti-fan?

Un’imprevista interruzione

Il pubblico era in trepidante attesa mentre Anna Tatangelo stava concludendo la sua iconica canzone Essere una donna, un brano che ha segnato la sua carriera e il cuore dei fan fin dal Festival di Sanremo del 2006. Ma proprio durante le ultime note, qualcosa è andato storto. Con un’espressione di dolore improvviso, la cantante ha portato la mano al braccio, un gesto che non è sfuggito agli occhi attenti dei suoi spettatori. Anche se ha cercato di continuare la performance con professionalità, la situazione è diventata presto insostenibile, costringendola a lasciare il palco per un momento.

Dopo il termine dell’esibizione, è stato necessario un controllo medico. La Croce Rossa, presente in loco per garantire la sicurezza durante l’evento, è subito intervenuta per prestare soccorso alla cantante. Fortunatamente, l’incidente si è risolto con un semplice arrossamento al braccio, e la cantante è poi tornata sul palco per regalare ai suoi fan l’ultima canzone della serata. I festeggiamenti si sono poi conclusi con uno spettacolo pirotecnico

La spiegazione ironica sui social

Come spesso accade in situazioni del genere, i social sono stati il primo luogo dove Anna Tatangelo ha voluto rassicurare i suoi fan. Con la sua solita ironia, ha condiviso ciò che le era accaduto: una vespa l’aveva punta, forse addirittura due. “Stasera non ci siamo fatti mancare nulla, giusto?”, ha commentato in una delle sue storie, mostrando la borsa del ghiaccio che aveva applicato sulla parte colpita.

L’incidente non ha colpito solo la cantante: anche tra il pubblico si sono verificati altri casi simili. Un padre e suo figlio sono stati punti da un’altra ape o vespa.

L’episodio non è rimasto confinato al solo racconto della cantante. Un fan, presente al concerto, ha immortalato l’esatto momento in cui la cantante è stata colpita dall’insetto. Il video, ripreso dalla stessa artista e condiviso sui suoi canali, ha rapidamente catturato l’attenzione dei social. Le immagini mostrano il tentativo di Anna di non perdere la calma e di proseguire l’esibizione, nonostante il dolore che l’ha poi costretta a ritirarsi momentaneamente dal palco.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci, è finita?

Anche la vita sentimentale sembra non darle pace. Dopo aver archiviato la lunga e intensa storia d’amore con Gigi D’Alessio, che le ha regalato il suo unico figlio, Andrea, e dopo la fine del breve legame con il cantante Livio Cori, anche la relazione con il giovane modello Mattia Narducci pare essere giunta al capolinea. I fan più attenti avevano già notato l’assenza di foto e post romantici sui social, un chiaro indizio che qualcosa non andava. Da settimane, infatti, non ci sono più tracce di quel rapporto che, inizialmente, sembrava pieno di passione e complicità.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci avevano condiviso sui social momenti di grande complicità, ma l’improvvisa scomparsa di queste immagini ha sollevato dubbi su una possibile crisi, culminata nella loro separazione prima dell’estate. Nonostante i tentativi di Narducci di recuperare il rapporto, sembra che sia stata Anna a decidere di chiudere la relazione, mostrando la sua forza e indipendenza. Nel frattempo, il modello pare aver già voltato pagina, avvicinandosi alla modella Jessica Nazarenus.