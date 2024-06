Anna Tatangelo è single, addio a Mattia Narducci: “Una storia tossica”

Anna Tatangelo potrebbe restare single per un po', stando alle sue stesse parole: non sarebbe affatto finita bene con Mattia Narducci

Fonte: IPA Anna Tatangelo

Anna Tatangelo sarebbe nuovamente single. Addio a Mattia Narducci, fidanzato di 10 anni più giovane (27 lui e 37 lei). Per quanto i due non abbiano ancora confermato o smentito questa versione, la ricostruzione dell’addio non sembra essere delle più felici.

Anna Tatangelo è single

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Anna Tatangelo sarebbe nuovamente single. Poca fortuna per la cantante in amore dopo la fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio. Tormentata la relazione con Livio Cori, in seguito alla quale aveva ritrovato la felicità con il modello Mattia Narducci.

Un rapporto che non sarebbe durato più di un anno. Giunti al capolinea senza un annuncio ufficiale. Alcuni indizi social però parlano chiaro. Anna Tatangelo ha infatti smesso di seguirlo e ormai da settimane ha smesso di pubblicare storie e foto con lui su Instagram.

Il suo profilo è tornato nuovamente incentrato sul figlio Andrea, avuto con Gigi D’Alessio, centro della sua quotidianità. C’è però altro da svelare in merito a questa storia ormai archiviata. Qualcosa di cui ha parlato la stessa Anna Tatangelo in occasione della presentazione del suo ultimo singolo, Mantra.

Una storia tossica

Nel presentare il suo ultimo brano, Matra, Anna Tatangelo si era lasciata andare ad alcune considerazione lo scorso maggio. Parole che, dal punto di vista temporale, paiono essere in linea con la fine della relazione con Mattia Narducci.

Anche in questo caso le cose non sarebbero terminate in maniera amicale. Mantra parla di “autoconsapevolezza, rinascita e crescita, per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi”.

Lo scorso 27 maggio aveva inoltre pubblicato alcuni scatti professionali di sé, aggiungendo questa didascalia: “Adesso lascia indietro quello che non serve”. Circa un mese fa si definiva come una donna rinata.

Aveva parlato di un vero e proprio percorso personale, capace di farle acquisire una nuova consapevolezza. Le sue parole affidate ad Ansa, insieme con gli indizi social odierni, non lasciano dubbi.

Per quanto non ci sia l’ufficialità della fine del loro amore, così come la certezza che le parole che riportiamo siano rivolte proprio al giovane modello, tutto lascia ipotizzare sia proprio così: “Quando si esce da una relazione tossica, occorre fare un lavoro su se stessi, così da lasciare andare il male e conservare il bene della storia”.

La nota stampa proseguiva, spiegando come per riuscire a raggiungere questo stato, occorre passare attraverso la consapevolezza di poter stare bene anche da soli. Nel corso degli ultimi anni, Anna Tatangelo ha avuto differenti storie, a partire dal secondo tentativo naufragato con Gigi D’Alessio. Tutto lascia pensare che potremo vedere la cantante un po’ da sola in questa fase della sua vita.