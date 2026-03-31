Anna Tatangelo celebra i 16 anni del figlio Andrea: “Sarai sempre il mio bambino”

Andrea è un punto fermo nella vita di Anna Tatangelo ed è per questo che ha deciso di festeggiare i suoi 16 anni con una dedica speciale, che grida "amore" a ogni parola

IPA Anna Tatangelo festeggia il 16 anni del figlio Andrea D'Alessio

Come vola il tempo. Anna Tatangelo festeggia una data speciale: il 31 marzo è il compleanno del figlio Andrea, nato dall’amore con Gigi D’Alessio nel 2010. Un traguardo importante quello dei 16 anni, che la cantante ha deciso di celebrare con un post su Instagram, in cui ha condiviso alcune foto con il figlio e una breve ma dolce dedica per il suo “bambino”.

La dedica di Anna Tatangelo per il figlio Andrea D’Alessio

Questa ricorrenza arriva in un momento magico per l’artista originaria di Sora. Con la nascita della piccola Beatrice lo scorso 3 gennaio, la seconda figlia nata dall’amore con il compagno Giacomo Buttaroni, la vita di Anna Tatangelo è entrata in una nuova fase, regalandole la gioia di una famiglia che si allarga e si riempie di ulteriore amore. Ma, in questo scenario, Andrea continua a occupare un posto speciale: è con lui che Anna ha imparato cosa vuol dire essere madre ed è sempre con lui che è cresciuta, come donna.

Non c’è da meravigliarsi se abbia deciso di festeggiare pubblicamente il compleanno del figlio. Nato 16 anni fa, oggi è uno splendido adolescente identico a mamma e a papà. Un carosello di fotografie, che li ritraggono insieme nel corso degli anni, la cantante ha compiuto un piccolo viaggio nei ricordi, aggiungendo una dedica dolcissima:

Oggi compi 16 anni e io sono così fiera di te! Sono così grata di averti nella mia vita! Anche se stai crescendo, per me sarai sempre il mio bambino e il mio piccolo grande uomo. Sei un ragazzo incredibile, con un cuore d’oro! Auguri amore!!! Ti amo più di quanto le parole possano dire.

Non sono mancati, ovviamente, gli auguri del padre. Gigi D’Alessio ha voluto gridare al mondo l’orgoglio per il suo quartogenito, pubblicando una foto che li ritrae complici e uniti e una breve dedica: “Il mio principe compie 16 anni. Auguri cuore mio. Sei vita per me”.

Il legame speciale tra madre e figlio

Oltre i riflettori e il gossip, per Anna Tatangelo quel che ha sempre contato sono i rapporti più veri e autentici. E, in questo senso, quello con il giovane Andrea è un legame importantissimo, che li unisce da quando è rimasta incinta, ancora giovanissima (aveva 23 anni), e che nel tempo l’ha aiutata a crescere come madre e come donna.

In varie interviste concesse nel corso degli anni, l’artista ha spesso definito il figlio Andrea come il suo traguardo più importante, come il successo di cui andare orgogliosa al di là dei dischi e dei concerti. Ma essere madre, per Anna, ha significato anche fare da scudo. Lo ha raccontato a Belve, quando ha parlato della fatica di gestire i cambiamenti familiari, come la nuova paternità dell’ex compagno (ha avuto il primo figlio da Denise Esposito nel 2022), cercando sempre di mettere al primo posto la tranquillità di Andrea: “Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma, il mio primo dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre e che la famiglia si allarga. Il mio interesse è solo che Andrea stia bene”.

Anna ha saputo trasformare il dolore della separazione in una lezione di vita per il suo “ometto”, insegnandogli che la fine di una storia non coincide con la fine del rispetto: “Mio figlio è l’unico uomo della mia vita. Mi ha vista piangere, mi ha vista stare male, ma mi ha anche insegnato a rialzarmi”, ha confessato.