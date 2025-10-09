Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Tatangelo

“Per me sei sempre tu la sola”: è questa la dedica, tenerissima, fatta da Andrea D’Alessio a mamma Anna Tatangelo. Il video, pubblicato su TikTok, ha commosso i fan della cantante, mostrando, ancora una volta, il profondo legame fra madre e figlio.

Il video di Andrea D’Alessio per Anna Tatangelo

Classe 2010, Andrea D’Alessio è nato dall’amore fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Una storia importante, durata oltre dieci anni, e terminata nel 2020. Oggi Gigi D’Alessio è legato a Denise Esposito, da cui ha avuto due figli, mentre la Tatangelo presto diventerà mamma di una bambina, frutto del legame con Giacomo Buttaroni. Nel periodo più burrascoso del suo addio al cantante napoletano, Anna aveva ribadito più volte la volontà di proteggere il figlio e di dargli la serenità di cui aveva bisogno.

Oggi Andrea è un ragazzo sereno e, come tanti, pubblica video su TikTok in un profilo che è particolarmente seguito. In uno degli ultimi video registrati il ragazzo racconta proprio il rapporto speciale con la madre. Nella clip Andrea canta in lip sync Ricordati di me, celebre canzone di Antonello Venditti. “Lo sai o non lo sai che per me sei sempre tu la sola? Chiama quando vuoi, basta un gesto forse una parola”, canta Andrea e poco dopo sullo schermo compare Anna Tatangelo, sorridente e bellissima.

Anna Tatangelo incinta e bellissima

Raggiante e splendida, Anna Tatangelo sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita. La cantante è incinta del suo secondo figlio che, per la precisione, sarà una bambina e si chiamerà Beatrice. A svelarlo è stata lei stessa, parlando anche del rapporto con Giacomo Buttaroni, che è entrato nella sua esistenza dopo un momento difficile, abbattendo ogni muro creato dalla cantante e spingendola a credere di nuovo nell’amore.

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Anna Tatangelo aveva rivelato che Andrea D’Alessio era stato da subito felice della gravidanza. “Sta reagendo bene, l’ho coinvolto da subito, vedo un amore che cresce”, aveva rivelato.

“Nessuno sapeva neanche che avessi un fidanzato – aveva rivelato -. Giacomo è una persona che non fa parte dello spettacolo, per me è un valore aggiunto. È un momento in cui ho massimo rispetto e voglio tenere riservata la mia vita privata. Lui non vuole avere niente a che fare con lo spettacolo. Ha i miei stessi valori, ci siamo trovati. Questo suo modo di approcciare ha scalfito alcuni lati che di me si erano induriti”.

In quell’occasione Anna aveva anche parlato della storia d’amore, ormai finita, con Gigi D’Alessio. “Abbiamo un figlio di 15 anni e siamo stati 15 anni insieme. Non era facile, stavo male però mi sono ritrovata – aveva detto -. Se tutto questo mi ha portato ad essere la donna che sono, sono grata e felice. Oggi nostro figlio è la priorità assoluta. Secondo me davanti ai figli non bisognerebbe mai parlare male dell’altro. Andrea ha la serenità negli occhi e combatto ogni giorno per quella serenità”.