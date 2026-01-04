Anna Tatangelo, la prima foto con la figlia Beatrice: “Le parole non bastano”

Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram le prime foto insieme alla figlia Beatrice: "Le parole non bastano, perché l'amore è troppo grande"

Foto di Serena De Filippi

Serena De Filippi

Lifestyle Editor

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Pubblicato:

IPA
Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è diventata di nuovo mamma: l’annuncio è arrivato nella giornata del 3 gennaio, sui social del fratello Maurizio. E ora è la Tatangelo a condividere sul suo profilo le prime foto insieme alla bambina, di nome Beatrice, la sua seconda figlia nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. “Le parole non bastano, perché l’amore è troppo grande”, queste le prime parole su Instagram, a corredo degli scatti dolcissimi.

Anna Tatangelo condivide le prime foto con Beatrice

Anna Tatangelo SocialStar e Vip