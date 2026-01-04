Anna Tatangelo, la prima foto con la figlia Beatrice: “Le parole non bastano”

Anna Tatangelo è diventata di nuovo mamma: l’annuncio è arrivato nella giornata del 3 gennaio, sui social del fratello Maurizio. E ora è la Tatangelo a condividere sul suo profilo le prime foto insieme alla bambina, di nome Beatrice, la sua seconda figlia nata dall’amore con Giacomo Buttaroni. “Le parole non bastano, perché l’amore è troppo grande”, queste le prime parole su Instagram, a corredo degli scatti dolcissimi.

"Benvenuta tra noi, piccola Beatrice". A dare la notizia dell'arrivo di Beatrice è stato lo zio Maurizio, fratello di Anna Tatangelo: "Auguri amore di zio, bellissima", aveva scritto nelle sue stories su Instagram. L'artista ha mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza, annunciata a giugno del 2025. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande".

Beatrice è nata dall'amore della cantante con Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore, che è entrato nella sua vita in un momento complesso, come aveva raccontato la Tatangelo stessa. Ma non si è spaventato e con lei ha creato una famiglia pronta a sostenersi. Il 9 gennaio la Tatangelo compie 39 anni: il compleanno sarà ancor più speciale, segnato dal fiocco rosa, la nascita della piccola Beatrice, la sua seconda figlia. Il primogenito è Andrea D'Alessio, nato dalla storia avuta con Gigi D'Alessio. Nel post della Tatangelo, è presente un commento di Claudio D'Alessio, figlio di Gigi: tanti cuori per lei.

Anna Tatangelo mamma per la seconda volta

Qualche mese fa, a Verissimo, la Tatangelo aveva parlato della seconda gravidanza: "Mi faccio il regalo di Natale, il bambino nascerà a dicembre. Mio figlio Andrea mi è molto vicino in questo periodo e non vede l'ora che arrivi questa nascita. La gravidanza ha amplificato il nostro legame". In quell'occasione aveva parlato anche del legame privato con il papà della bambina, Giacomo Buttaroni.

"Giacomo è felicissimo. Lui è estraneo al mondo dello spettacolo e non ci vuole entrare. Preferiamo tenere riservata la nostra vita privata. Ci siamo trovati sugli stessi valori: approcciamo le cose con semplicità. Con il suo modo di fare mi ha fatto ricredere su tante cose. Da sempre ho dovuto giustificare in pubblico ogni mia scelta, ora vivo tutto in maniera diversa, più libera. Quando le cose le tieni per te le vivi in maniera più intensa".

Nessuno, in effetti, era a conoscenza del suo legame con Buttaroni: solo indiscrezioni che non erano mai state confermate dalla coppia. Quando la Tatangelo aveva annunciato la dolce attesa, il fratello aveva parlato di questo rapporto speciale, ma vissuto ben lontano dalle telecamere, facendo persino un confronto con l'ex compagno della cantante, Gigi D'Alessio. "È un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose". E ora inizia per loro un nuovo capitolo emozionante.

