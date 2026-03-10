Anna Tatangelo sposa Giacomo Buttaroni: gli indizi sulle nozze imminenti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sarebbero pronti alle nozze. Dopo la nascita della piccola Beatrice, arrivata lo scorso 3 gennaio, la cantante e lo sportivo starebbero progettando il matrimonio. Anche se per ora non ci sono ancora state ancora dichiarazioni ufficiali gli indizi sarebbero numerosi.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni verso le nozze?

Il primo riguarda la scelta di Anna Tatangelo di spostare alcune date del suo tour ad aprile. I concerti dell’artista infatti erano stati fissati per novembre, ma Anna avrebbe deciso di rimandarle. Non solo, secondo quanto riportato da Riccardo Signoretti a La Volta Buona, al dito della cantante di Sora sarebbe comparso un anello, segno di una proposta di matrimonio ricevuta in gran segreto.

D’altronde anche in passato Anna Tatangelo non aveva mai nascosto il desiderio di sposarsi, sottolineando quanto questo passo fosse importante per lei. Già all’epoca della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, l’artista aveva svelato di sognare l’abito bianco e una cerimonia da favola per coronare un sentimento importante.

Come ben sappiamo purtroppo le cose sono andate diversamente. Anna e Gigi si sono separati dopo oltre un decennio insieme e un figlio, Andrea. Una separazione che è stata dolorosa per entrambi, ma che ha portato anche ad una rinascita. D’Alessio ha ritrovato l’amore con Denise Esposito da cui ha avuto due figli, mentre la Tatangelo si è legata a Giacomo Buttaroni che l’ha resa mamma una seconda volta con l’arrivo della piccola Beatrice.

Anna Tatangelo e l’amore per Giacomo Buttaroni

Iniziata lontano dai riflettori e protetta da occhi indiscreti, la storia d’amore fra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore presso la Off Season Roma Eur, è cresciuta sempre di più giorno dopo giorno. Così tanto che l’annuncio della gravidanza, arrivato su Instagram, ha preso di sorpresa i fan dell’artista.

“È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato – aveva raccontato la cantante, parlando per la prima volta del compagno al Corriere della Sera -. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio”.

Un amore forte e importante, che presto potrebbe essere coronato dalle nozze, arrivato dopo la sofferenza per l’addio a D’Alessio e la scomparsa dell’amata mamma. “Sono stati anni durissimi – aveva confidato la cantante -. Ho cambiato casa, mio figlio non capiva cosa succedeva e sono arrivati il Covid e poi la malattia di mia madre. È stato un crollo totale. Davanti a mamma, ai miei fratelli, a mio padre, ero forte. Poi, da sola, crollavo. Sono arrivata a pesare 55 chili. Ognuno reagisce al dolore a suo modo: io mi caricavo tutto addosso, gli altri dicevano ‘pensaci tu, tu hai i contatti, tu puoi’. Gli anni più brutti della mia vita. Eppure, non ho rimpianti: ogni momento libero l’ho passato con mia madre, ho fatto tutto quello che potevo. Però, lei mi manca ancora”.