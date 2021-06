Gigi D’Alessio dimentica Anna Tatangelo ed esce allo scoperto con Denise

editato in: da

Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio: su Instagram è sempre più bella

Gigi D’Alessio esce allo scoperto con la nuova fidanzata Denise, archiviando definitivamente la storia d’amore con l’ex Anna Tatangelo. I due cantanti sono stati legati per moltissimi anni, formando una delle coppie più belle e amate nel mondo della musica. Ora però per entrambi è arrivato il momento di voltare pagina.

Dopo l’annuncio della separazione nel marzo del 2020, Anna e Gigi hanno scelto di guardare avanti, pur mantenendo ottimi rapporti per amore del figlio Andrea. Oggi, a distanza di mesi, tante cose sono cambiate e D’Alessio sembra ormai pronto per uscire allo scoperto con Denise. In un video pubblicato su TikTok e catturato da alcuni fan, l’artista cammina mano nella mano con una giovane ragazza bionda.

Si tratta di Denise Esposito, 28enne che ha rubato il cuore di Gigi, aiutandolo a dimenticare la fine dell’amore con Anna Tatangelo. Ventisei anni di differenza non sembrano un problema per la coppia che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe più unita che mai. La love story sarebbe nata dopo un incontro a Capri al termine di uno show di D’Alessio. All’epoca Denise era solo una sua fan, ma in breve tempo sarebbe nato l’amore. Così tanto che la giovane fidanzata dell’artista sarebbe stata vista più volte anche ad Amorilandia, la villa alle porte di Roma in cui Gigi ha vissuto per molti anni con la Tatangelo.

L’artista partenopeo ha alle spalle un matrimonio finito con Carmela Barbato, da cui ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Se D’Alessio sembra deciso ad andare avanti, anche la cantante di Sora avrebbe ritrovato il sorriso grazie a una persona speciale. Si tratta di Livio Cori, cantante e attore di Gomorra, che le avrebbe rubato il cuore. Intervistata nel programma Le Belve, la Tatangelo ha confessato di essere finalmente felice e di non sentire la mancanza della sua vita accanto a Gigi. “Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così, anche se con quella vita se n’è andata una parte di Anna”, ha chiarito a Francesca Fagnani, confermando poi l’esistenza di un nuovo amore: “Innamorata è un parolone, però sto bene”, ha detto.