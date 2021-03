Gigi D’Alessio, aria di convivenza con la nuova fidanzata Denise

editato in: da

Non cessano i rumors sulla nuova love story di Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, a più di un anno dalla separazione definitiva con Anna Tatangelo, avrebbe una nuova giovanissima fiamma con cui non solo fa coppia fissa, ma a quanto pare sarebbe in aria di convivenza. La donna in questione è Denise Esposito, conosciuta a Capri e con la quale sembra procedere a gonfie vele.

D’Alessio non ha mai confermato né smentito le voci sul suo rapporto con la bellissima Denise. Del resto da sempre è restio a parlare della sua vita privata e cerca di tenersi alla larga dal gossip, per quanto sia possibile per un personaggio celebre come lui. Di contro anche la fidanzata non sembra particolarmente avvezza alle luci dei riflettori, anzi tutto il contrario.

A soffiare sul vento del gossip è stato Roberto Alessi nella sua rubrica Alta Portineria (Libero Quotidiano) riportata dal settimanale Novella 2000, di cui è direttore. “Continua la storia d’amore tra il cantautore napoletano più conosciuto nel mondo e Denise Esposito. Pare l’abbia conosciuta a Capri. Si sono innamorati e qualcuno ha storto il naso per il fatto che lei ha 24 anni di meno. Ora sono conviventi a città alterne, un po’ Roma dove ha casa lui, un po’ a Napoli dove vive lei”, ha scritto il giornalista.

Proprio la differenza d’età ha destato non poco scalpore da quando la notizia ha catturato l’attenzione dei media e dei fan. Con ventiquattro anni di differenza, ancora una volta il cantautore si sarebbe legato a una donna molto più giovane di lui, proprio com’era successo in quel lontano 2006 con la ormai ex Anna Tatangelo. Ai tempi la relazione suscitò non poche polemiche e pettegolezzi, soprattutto per il fatto che D’Alessio fosse ancora sposato con Carmela Barbato, la madre dei suoi figli Claudio, Ilaria e Luca.

“Denise è bellissima, basta guardarla“, ha scritto Alessi nella sua rubrica a proposito della nuova presunta fiamma di Gigi. Ma ha anche precisato che Denise ha “un solo difetto: non ama apparire, ma proprio per niente. Il che non aiuta chi come me vive di foto, di notizie, di storie e di personaggi come Gigi D’Alessio. Denise, odi il gossip, va bene, ma chiudi un occhio e concediti, tanto non mollo il colpo”. Il giornalista non ha intenzione di demordere, intanto però la neo-coppia si riserva il diritto di vivere la relazione lontano dai riflettori. Almeno per il momento.