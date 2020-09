Mara Venier si supera con Domenica In e porta in tv Luca, il figlio di Gigi D’Alessio

editato in: da

Mara Venier trionfa con Domenica In e porta in tv Luca D’Alessio, figlio di Gigi. La conduttrice è tornata sul piccolo schermo dopo il breve stop estivo ed è più in forma che mai. Lo show domenicale è partito alla grande con Romina Power e Loretta Goggi ospiti, ma anche la seconda puntata non ha deluso le aspettative. Nello studio di Domenica In sono approdati tanti artisti fra cui Gigi D’Alessio.

Il cantante non ha parlato della recente rottura con Anna Tatangelo, ma ha presentato un nuovo progetto realizzato insieme ad alcuni rapper. L’ingresso in studio è stato festoso e divertente, Mara Venier ne ha approfittato per conoscere meglio i giovanissimi artisti. Fra loro anche Luca D’Alessio, terzogenito del cantante, che ha come nome d’arte LDA.

“Io ti ho visto nascere – ha detto Mara, orgogliosa -. Perché lui è Luca il figlio di Gigi D’Alessio. Io ero in camera d’ospedale con la tua mamma quando sei nato, e invece papà sai dov’era?”. Immediata la risposta di Luca: “In Australia”, ha detto. L’artista napoletano è stato sposato dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato da cui ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. In seguito ha vissuto una relazione con Anna Tatangelo che nel 2010 ha dato alla luce Andrea. La storia d’amore con la collega, dopo una breve crisi e il ritorno di fiamma, è terminata qualche mese fa, ma i due continuano ad avere un ottimo rapporto.

Nel corso della sua ospitata a Domenica In, Gigi ha presentato il progetto di Buongiorno in cui ha coinvolto anche il figlio Luca. Il terzogenito dell’artista, a quanto pare, ha ereditato dal suo famoso papà l’amore per la musica. Mara ha scelto, volutamente, di non fare domande a D’Alessio riguardo la sua vita privata. Una decisione che aveva preso anche nella prima puntata dello show Rai in cui aveva intervistato Anna Tatangelo. La cantante, reduce dal successo di Guapo, aveva rivelato di aver iniziato una nuova fase della sua esistenza. “So tante cose che non dirò mai, ma conosco la tua sofferenza, io l’ho vissuta – aveva concluso la conduttrice, rivolgendosi alla sua ospite -. Ho grande ammirazione per te”.