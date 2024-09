Il Volo, Ginoble a Boschetto dopo le nozze: “Desidero urlare al mondo quanto ti voglio bene”

Dopo le nozze di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, Gianluca Ginoble ha condiviso una struggente lettera per l'amico e collega de Il Volo

Il matrimonio di Ignazio Boschetto de Il Volo è stato la celebrazione del grande amore con la compagna, ora moglie, Michelle Bertolini. Belli come il sole, hanno celebrato la loro unione con una cerimonia da sogno, alla quale immancabilmente hanno partecipato tutti gli affetti più cari. Al cospetto di questo amore, però, non sfigura quello del collega e amico di sempre Gianluca Ginoble. Sì, perché l’amicizia è una profonda forma d’amore e le parole che ha scritto per il neo-sposo ne sono uno splendido esempio.

La lettera di Gianluca Ginoble a Ignazio Boschetto

“Vorrei raccontare questo giorno meraviglioso attraverso i miei occhi”, ha esordito così nella lettera scritta per Ignazio Boschetto. Sono trascorsi alcuni giorni della celebrazione del matrimonio con Michelle Bertolini, ma l’emozione resta ed è ancora palpabile. Gianluca Ginoble ha deciso di aprire il suo cuore all’amico e collega, dando a tutti una dimostrazione di come le parole possano descrivere in breve il concetto stesso di amicizia.

“Ho visto due anime innamorate, sguardi che parlavano di un amore puro e autentico – prosegue il lungo post condiviso su Instagram -. Ho visto cuori che ancora conservano la semplicità e la purezza di un bambino, racchiusi in corpi di adulti. Ho visto la felicità di chi ha trovato l’amore vero, quel sentimento che non conosce tempo, regole né confini, senza troppi pensieri o ragionamenti, ma segue soltanto il battito del cuore, libero e selvaggio”.

Poi una dichiarazione d’amore fraterno: “Desidero urlare al mondo quanto ti voglio bene, perché alla fine oltre all’affetto, ciò che ci unisce davvero sono le esperienze condivise, i momenti che ci toccano nel profondo, tra le gioie e le sfide della vita. Sono proprio questi istanti che plasmano un rapporto e lo rendono indistruttibile. Anche i caratteri più distanti, se uniti nella condivisione di tutto, imparano a navigare insieme nelle acque turbolente dell’esistenza, creando un legame unico e indissolubile. Ed è proprio questo che lega me, te e Piero [Barone, ndr] più di ogni altra cosa”.

Infine anche un pensiero per la neo-sposa, Michelle Bartolini: “E a te, Michelle, che sei una persona vera, buona, pura, sincera, limpida, posso dire che se è vero che le persone che scegliamo riflettono la nostra anima, allora tu incarni perfettamente la bellezza interiore dell’uomo che hai scelto di amare. Con affetto profondo e sincero, Gianluca”.

Il Volo non smette di volare (nonostante le “crisi”)

Perdonando il gioco di parole, è proprio il caso di dire che Il Volo non ha alcuna intenzione di arrestarsi e continua a volare in alto sopra le vette del successo internazionale. Tre talenti eccezionali che, piaccia o meno il genere in questione, hanno iniziato il loro percorso artistico quando erano appena dei bambini, crescendo insieme e dimostrando che l’amicizia (oltre che il rapporto professionale) va oltre crisi e difficoltà.

Spesso si è vociferato di una loro imminente separazione, con il dispiacere dei tanti affezionati fan che mai vorrebbero vedere il trio sciogliersi (non sarebbe una novità, è successo anche ai grandi come i Beatles, ricordiamo), ma loro sono ancora qui e sembrano più uniti che mai.

I momenti “no” non mancano e sarebbe strano il contrario, in fondo. Crescere vuol dire conoscersi ma anche cambiare e, se mai arriverà il momento di prendere strade diverse, di certo resterà intatta la stima che Ginoble, Boschetto e Barone hanno costruito negli anni.