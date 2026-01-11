Il nome di Can Yaman finisce al centro della cronaca, ma chi lo ha allenato racconta un’altra verità: una disciplina inflessibile, ritmi estremi e un dettaglio che non torna

Continua a far mormorare l’arresto, e il successivo rilascio, di Can Yaman per droga. Un fulmine a ciel sereno per l’attore turco, amatissimo in madrepatria così come in Italia e Spagna, dove la sua carriera è una delle più seguite e ammirate. Una notizia che stona con l’immagine pubblica costruita negli anni. Mentre il diretto interessato preferisce, almeno per il momento, non rilasciare dichiarazioni a riguardo, è corso in sua difesa Emiliano Novelli, preparatore atletico romano che ha seguito Can durante la lunga e intensa preparazione fisica per la serie Sandokan.

Can Yaman e la droga, parla il preparatore atletico

“Se Can Yaman assume droghe? Mi sembra impossibile”, ha detto senza esitazioni Emiliano Novelli, che da anni lavora con attori e stuntman per le produzioni d’azione più impegnative. E che ha conosciuto bene l’attore turco.

Il quadro che emerge dalle dichiarazioni di Novelli è quello di un professionista ossessivo nel senso più rigoroso del termine. E lontano da qualsiasi forma di eccesso. “Era tranquillo, concentrato, uno sportivo a tutto tondo”, ha assicurato.

Sul set di Sandokan le giornate di Yaman erano scandite da sessioni di allenamento che arrivavano anche a otto ore, sotto lo sguardo attento di un team sempre presente. Un carico di lavoro che, secondo il preparatore, non lascia spazio a presunte scorciatoie o alterazioni: “Se ti droghi, un ritmo così non lo reggi”.

“Era seguito da un personal trainer e il suo fisico lo dimostra. Quel tipo di corpo non te lo regala nessuno: se non lavori sul serio, non arriva”, ha aggiunto l’esperto nell’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Allenamenti quotidiani, sessioni lunghe, ripetizioni infinite. “A livello percettivo era una spugna: gli spiegavi un movimento e lo rifaceva identico. Una macchina”.

Colpisce anche un dettaglio che va contro ogni stereotipo del fitness estremo. “Non l’ho mai visto assumere integratori”, ha confidato Novelli. In un mondo in cui proteine, amminoacidi e supplementi sono la norma, Can Yaman si è distinto per una scelta quasi ascetica: “Davanti a me beveva solo acqua naturale, a temperatura ambiente. Nient’altro”.

Can Yaman e la disciplina di ferro sul set di Sandokan

Una disciplina che si estendeva a quanto pare a tutto: sonno regolato, alimentazione controllata (con svariati chili persi per apparire più agile), zero sgarri.

“Se sgarri, quell’addome non ce l’hai. Specialmente se sei un metro e novanta per cento chili”, ha evidenziato il preparatore atletico della serie tv Rai, che dovrebbe avere una seconda stagione. Un rigore quasi monastico.

E se qualcosa non fosse andato, Novelli è convinto che se ne sarebbe accorto subito. “Lo vedi se una persona non ha dormito, se non è lucida. Qui parliamo di coreografie complesse, di concentrazione assoluta. Lui sul set rifaceva tutto alla perfezione. Con quel carico di lavoro, se avesse fatto uso di droga, sarebbe stato evidente“.

In attesa che si faccia chiarezza sull’arresto di Can Yaman, resta per ora il racconto di chi ha lavorato fianco a fianco al 36enne. Il ritratto di un attore che, lontano dai riflettori, ha costruito il proprio corpo e la propria carriera su rigore assoluto, controllo e disciplina. Un’immagine che non cancella le domande, ma che invita, forse, a sospendere il giudizio.

