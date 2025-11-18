Can Yaman ricorda l’incidente sul set di Sandokan: “Intrappolato sott’acqua”

IPA Can Yaman

Ci sono voluti ben quattro anni di lavorazione, ma Sandokan sta “tornando”: la serie con Can Yaman, che non vuole essere affatto un remake dell’indimenticabile serie con Kabir Bedi, va in onda da lunedì 1° dicembre. Sono otto gli episodi che compongono la serie, una versione completamente diversa rispetto all’originale, anche perché era proprio questo l’obiettivo. Tanto il lavoro dietro al progetto, in cui Yaman ha anche avuto un incidente, rimanendo quasi intrappolato sott’acqua.

Can Yaman, l’incidente sul set di Sandokan

“È una versione completamente diversa. Non abbiamo pensato alla serie del 1976, non era nostra intenzione fare un remake”, così ha iniziato la sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando proprio dell’enorme lavoro che ci è voluto per realizzare la serie. Per vestire i panni di Sandokan, la Tigre della Malesia, il personaggio immaginario inventato da Emilio Salgari, Can Yaman si è allenato e ha perso molto peso. “Sono dovuto dimagrire. Quando ho girato Il Turco pesavo 102 chili perché il ruolo richiedeva una figura imponente. Sandokan invece ha un fisico più asciutto e felino. Ho perso più di 10 chili in un mese, non mangiavo quasi nulla, seguivo il digiuno intermittente”.

Ma Yaman non ha dovuto solo allenarsi fisicamente, considerando il ruolo di Sandokan: “Per tirare fuori l’anima di Sandokan, un combattente ma con il sorriso, un eroe umano che non uccide se non serve”. Durante le riprese, c’è stato anche un incidente sul set, e Yaman è rimasto praticamente intrappolato sott’acqua. “Mi trovavo su una canoa che salta in aria in seguito a un’esplosione. Caduto in acqua, il costume di scena ha fatto un effetto vela e mi ha avvolto tutto il corpo. Non sapevo come liberarmene. Per fortuna Jan, il regista, che stava filmando sott’acqua, se ne è reso conto ed è accorso in mio aiuto”. Yaman, oltretutto, non ricorre al supporto di una controfigura, quindi gira tutte le scene, anche quelle più intense e d’azione. “Non uso controfigure, lo so sono un po’ pazzo”.

Sandokan, quando vedere la serie con Can Yaman

Ha detto che il suo Sandokan “sarà un supereroe del popolo”. La serie è stata prodotta da Lux Vide e va in onda dal 1° dicembre su Rai1. Racconta la storia di Sandokan, le origini della Tigre della Malesia e come è diventato il Principe dei Pirati. Non ha ancora fatto il suo debutto, eppure Sandokan potrebbe potenzialmente essere già rinnovato: “Noi crediamo che Sandokan avrà una seconda stagione, e ci stiamo già lavorando. E pensiamo che ce ne sarà anche una terza”, aveva detto Matilde Bernabei, la produttrice. Il cast della serie è molto ricco, considerando la presenza di Alessandro Preziosi ed Ed Westwick.

Le riprese si sono tenute in parte in Calabria, dove è stata costruita proprio la colonia inglese di Labuan. Siamo pronti a ripercorrere una delle pagine televisive più belle della storia: Sandokan torna, e la Tigre della Malesia è pronta a incantarci, ancora e di nuovo. La serie fa inoltre il suo debutto su Rai1 e successivamente sarà disponibile su Disney+.

