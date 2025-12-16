Sandokan cambia giorno, quando vedere gli ultimi episodi. La protesta dei fan

"Sandokan" è un trionfo di pubblico ma ormai è giunto alla fine e la Rai cambia programmazione: quando vedere gli ultimi episodi.

Ufficio stampa Rai Can Yaman in "Sandokan"

Sandokan è la fiction Rai, rivelazione dell’anno. Nel senso che nessuno avrebbe pensato a un successo di pubblico di questa portata. Ogni puntata mandata in onda ha fatto il record di ascolti. Ma per vedere gli episodi finali, non bisognerà attendere lunedì 22 dicembre. Infatti, Rai 1 ha deciso di raddoppiare l’appuntamento settimanale con Can Yaman: ecco quando va in onda l’ultima puntata.

Sandokan, cambio di programma: appuntamento raddoppiato

Sandokan è stato il campione degli ascolti tv anche lunedì 15 dicembre, totalizzando 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share. Ma la prima puntata aveva raggiunto il 33%, tanto che persino Fiorello aveva preso come spunto questo record per ironizzare sui vertici Rai e indossare i panni dell’eroe di Emilio Salgari a La Pennicanza.

Un successo che Rai 1 spera di replicare anche nell’ultima puntata del reboot della già fortunata serie degli anni Settanta.

Per vedere il gran finale non bisognerà aspettare una settimana. Infatti, Rai 1 ha deciso di raddoppiare l’appuntamento, mandando in onda l’ultima puntata in prima serata martedì 16 dicembre, a esattamente 50 anni dalla celebre serie che rese un’icona il celebre personaggio inventato da Salgari.

Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, la serie Sandokan è nata da un’idea di Luca Bernabei, è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo.

Per chi volesse leggere le avventure di Sandokan, esattamente come sono state portate sul piccolo schermo da Can Yaman e Alessandro Preziosi, è stato pubblicato il libro da cui è tratta la nuova serie.

Sandokan, fan alle stelle ma cresce la protesta

I fan della serie sono entusiasti. Semplicemente adorano la fiction e il suo protagonista. L’attesa per il gran finale è alta e sui social qualcuno commenta: “Emozioni alle stelle per queste due serate 😍😍😍🔥🔥🔥”. E ancora: “Attori magnifici per una serie spettacolari”; “E chi se lo perde”. “Un Sandokan strabiliante….è anche poco dire strabiliante…ti entra nell’anima “. a cos’è questa serie, davvero ambientazione stupenda, fotografia stellare, attori eccelsi, storia avvincente… Peccato che finisce già .. Attendiamo la seconda stagione…non può mancare.. Non vediamo l’ora 😍😍😍😍 tanti complimenti

Anche se non manca un certo dispiacere perché ormai la fiction è agli sgoccioli: “Oh mamma cosa ci aspetta 🥹❤️💥.. e siamo già al finale di stagione 😢”.

Sandokan, la trama della nuova serie

Borneo, 1841. In un mondo dominato dal potere coloniale degli inglesi, Sandokan è un pirata che vive alla giornata. Solca il mar della Cina a fianco del suo fedele amico Yanez e della loro ciurma di pirati, un gruppo di avventurieri che vengono dai quattro angoli del mondo.

Un giorno, durante un arrembaggio a un cargo del Sultano del Brunei, Sandokan libera un misterioso prigioniero Dayak, un popolo indigeno a lungo oppresso. L’uomo crede di riconoscere in Sandokan il guerriero di un’antica profezia che affrancherà il suo popolo dal giogo degli stranieri. Sandokan non dà peso alla cosa: lui è solo un pirata che ama la libertà, è così che ha vissuto la sua vita fino a oggi. Ma tutto sta per cambiare perché durante un’ardita incursione nel Consolato Britannico di Labuan, Sandokan incontra Marianna Guillonk.

Marianna è la giovane figlia del Console inglese. È nota come la Perla di Labuan per la sua bellezza ma anche per il carattere indomito che la spinge a rifiutare i ricchi pretendenti che ambiscono alla sua mano. L’incontro con Sandokan risveglia in lei quello spirito di avventura che le rigide gabbie della società vittoriana hanno sempre represso. Quello tra Sandokan e Marianna è l’incontro di due mondi che non potrebbero essere più diversi. Una storia apparentemente impossibile. Ma non c’è niente di impossibile quando due cuori desiderano la stessa cosa: la libertà.

Tra i due, però, si inserisce Lord James Brooke, ombroso e affascinante “cacciatore di pirati”. Brooke non è il solito ricco mercante, né un militare di carriera, ma un audace avventuriero che, a capo della sua fregata – la “Royalist” – semina il panico tra i pirati di tutto il Sud-Est asiatico. Ambizioso e brillante, Brooke cattura la ciurma di Sandokan e si mette sulle tracce del loro capitano. Lord Brooke è disposto a tutto pur di fermare Sandokan, ottenere il potere e conquistare il cuore di Marianna, che non è affatto indifferente al suo fascino.

Inizia così un’avventura che si snoda tra i mari del Borneo, la vivace città di Singapore e la lussureggiante giungla tropicale dell’isola. Proprio qui, nel cuore della foresta, Sandokan incontrerà il suo destino. E alla resa dei conti ognuno dovrà operare una scelta: Marianna, divisa tra Brooke e Sandokan, dovrà affrontare i lati più oscuri del suo mondo e decidere cosa vuole veramente; Brooke dovrà misurare la sua sconfinata ambizione con i suoi lati più vulnerabili; Sandokan, da semplice pirata che viveva alla giornata, sarà chiamato a trasformarsi nella Tigre della Malesia.