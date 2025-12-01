La storia di Sandokan, il romanzo ufficiale della serie con Can Yaman e Alessandro Preziosi

La storia di "Sandokan", la serie con Can Yaman, è ispirata ai libri di Emilio Salgari ed è raccolta nel romanzo di Alessandro Sermoneta e Giacomo Bisanti

Ufficio stampa Rai Alanah Bloor e Can Yaman in "Sandokan"

Sandokan è tornato e ha il volto di Can Yaman. La serie è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari e si snoda in quattro appuntamenti su Rai 1, a partire dal primo di dicembre. La storia è raccolta nel romanzo omonimo di Alessandro Sermoneta e Giacomo Bisanti, edito da Salani.

Il ritorno di Sandokan con Can Yaman

A cinquant’anni dalla celebre serie Rai che lo rese un’icona, torna dunque Sandokan, l’eroe di una storia senza tempo che conduce gli spettatori in terre esotiche e tempi lontani: nel Borneo della prima metà dell’Ottocento, tra popoli in lotta per la libertà e potenze coloniali spinte da un’avidità cieca e feroce.

Dopo Kabir Bedi, tocca a Can Yaman vestire i panni di Sandokan. Nel cast della nuova serie ideata da Luca Bernabei troviamo, oltre all’attore turco, Alanah Bloor (Marianna), Alessandro Preziosi (Yanez), Ed Westwick (Lord Brooke), Madeleine Price (Sani) e con John Hannah (Sergente Murray).

Le riprese sono state effettuate tra il Teatro 7 del polo produttivo di Lux Vide e l’isola di Reunion, il Lazio, la Toscana e la Calabria, dove è stata costruita la colonia inglese di Labuan a Lamezia Terme, con il sostegno della Calabria Film Commission.

Sandokan, il romanzo ufficiale della nuova serie

La trama della fiction con Can Yaman è narrata in un romanzo scritto a quattro mani da Alessandro Sermoneta e Giacomo Bisanti, edito da Salani, intitolato appunto Sandokan.

I due autori hanno scritto film e serie tv di grande successo. Sermoneta ha firmato la sceneggiatura de I ragazzi di via Panisperna, Porte Aperte, Lamerica e di fiction come La Piovra, C’era una volta la città dei

matti…, Diavoli e Volevo fare la rockstar. Dal 2022 è a capo dello sviluppo della nuova serie Rai su Sandokan, da cui questo è appunto tratto il libro della Salani.

Invece, Giacomo Bisanti è sceneggiatore, tra i vari film e serie tv, quali Volevo fare la rockstar, la collection di film Purché finisca bene e Sandokan. Il libro dedicato all’eroe di Salgari è il suo primo romanzo.

La storia di Sandokan

Questa è la trama del romanzo: nel cuore del Borneo coloniale, un paradiso naturale abitato dai Dayak e dalle loro antiche tradizioni, ma dominato dalla spietata legge degli inglesi, naviga un uomo alla ricerca di libertà. Sandokan è un pirata che vive alla giornata: combatte per se stesso e per la sua ciurma, non crede più nei regni, né negli dèi. Ma l’Oceano ha altri piani per lui e lo conduce fra le braccia di Marianna, la bellissima figlia del console inglese.

Cresciuta sotto il cielo incandescente del Labuan, Marianna è determinata, intelligente, vuole essere padrona del proprio destino. Negli occhi di Sandokan vede la stessa fame di libertà che arde in lei. È l’inizio di una storia impossibile tra due anime simili, di un amore in grado di unire Oriente e Occidente.

In un’epoca che brucia di rivolta e trasformazione, mentre i villaggi si accendono in fiamme e promesse vengono sussurrate nell’ombra, il capitano James Brooke è disposto a tutto pur di riprendersi Marianna, anche cedere all’oscurità. Il racconto di una donna indomita come il mare inesplorato della Malesia e di un avventuriero, in lotta contro le catene del colonialismo, posto davanti alla più difficile delle scelte: diventare il simbolo della rivolta o essere, semplicemente, un uomo.

Si tratta della narrazione contemporanea di un capolavoro della letteratura. Una storia che mette in evidenza la forza di un’eroina femminile come Marianna, la lotta di un pirata contro le ingiustizie di un Impero, l’amore per il suo popolo e la ricerca della propria identità. Un omaggio a Emilio Salgari, che ha permesso ai suoi lettori di navigare per il mondo spinti dalla sola corrente dell’immaginazione.

