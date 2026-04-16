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IPA Stefano De Martino ammaliato dal balletto di Martina

Una puntata serena e divertente, quella di Affari Tuoi del 16 aprile. Stefano De Martino ha iniziato subito prendendo in giro Herbert Ballerina. Questi aveva intenzione, come sempre, di iniziare la trasmissione con una battuta.

Questa però gli è stata rovinata dal conduttore, soddisfatto e sornione come sempre: “Non vi siete persi nulla”. Spazio poi alla concorrente di serata, Laura, affiancata dall’amore della sua vita, il marito Enzo. I due hanno poi raccontato una splendida storia d’amore, che ha riportato Stefano a un tempo lontano.

Martina scatenata

Individuato il pacco “Ballerina”, Laura ha permesso a Martina di entrare in studio e cimentarsi nella coreografia di serata. É stata scelta Mi ami mi odi di Elodie, alla base di un balletto davvero energetico.

Look total black, a richiamare il videoclip della cantante romana, passi decisi e movimenti rapidi. Di fatto ha stupito tutti, al punto che Stefano non si è limitato ai soliti rapidi complimenti. Le ha subito detto: “Che energia”.

Ha nettamente apprezzato la coreografia, che ha messo in evidenza parte del talento della ballerina. Anche Herbert si è lasciato stregare da lei, chiedendole ironico se avesse fatto il pieno di caffè prima di entrare. Non accade sempre ma, di tanto in tanto, l’ex Amici riesce a fare centro proprio nel cuore di tutti.

Una storia d’amore: cos’è lo struscio

Laura ed Enzo sono fianco a fianco da quando non c’erano smartphone e social. Erano altri tempi e, di fatto, si sono ritrovati a corteggiarsi grazie allo “struscio”. Questa parola ha riportato De Martino indietro nel tempo.

Si è però reso conto che l’espressione è un po’ regionale, anche se non esclusivamente campana. Ha così spiegato che si tratta di una passeggiata ripetuta per il centro del paese. Tutti passano e ripassano per le stesse strade, così ci si incontra, ci si scambia sguardi e, di fatto, si corteggia.

I due, oggi marito e moglie, si sono visti durante un concerto di piazza. Lei lo ha notato e ha smesso di occuparsi della musica. Ammaliata, ha detto a una sua amica che lo avrebbe sposato. Detto, fatto.

La storia è però decisamente cinematografica, dal momento che il miglior amico di Enzo l’aveva notata a un matrimonio. Aveva subito pensato a lui, ovvero che potesse essere il suo tipo. Non conosceva però il suo nome e, vedendola in giro per il paese, si limitava a chiamarla “16” tra sé, ipotizzandone l’età. Aveva ragione e quei due ragazzini, divenuti fidanzati, si sono poi sposati e oggi sono genitori di due splendidi bambini.

A rovinare un po’ il romanticismo nell’aria ci ha pensato Herbert Ballerina, che ha spiegato come dalle sue parti non si parli di “struscio”, bensì di “stesa”. Stefano ha però subito chiarito come in Campania sia tutt’altro e dal finale decisamente non lieto (agguato di camorra, ndr).