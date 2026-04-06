Affari Tuoi, Stefano De Martino prende il posto di Herbert. Il momento mozzafiato con Martina

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IPA Affari Tuoi, Stefano De Martino

Anche nella serata di Pasqua Stefano De Martino non manca l’appuntamento con Affari Tuoi. Nella puntata di domenica 5 aprile il conduttore apre le porte dello Studio delle Vittorie a Marina, che insieme al compagno si trova a vivere una partita densa di emozioni e colpi di scena.

Accanto a lui, come sempre, c’è Herbert Ballerina. Questa volta, però, è Stefano a prendersi la scena: durante il passo a due con Martina il conduttore si lascia andare, tra il grande entusiasmo del pubblico in studio.

“Affari Tuoi”, Stefano sostituisce Herbert nel balletto con Martina

La protagonista della puntata del 5 aprile è Marina, fioraia dalla Basilicata, che arriva con il pacco numero 19 e con accanto Brian, compagno e futuro marito. Una giocata speciale in un giorno tutt’altro che ordinario: la domenica di Pasqua.

Eppure, nonostante l’atmosfera festiva, ci sono dinamiche di Affari Tuoi che restano sempre le stesse.

A partire da Herbert Ballerina, presenza fissa e spalla comica di Stefano De Martino, sempre pronto a infilarsi nei discorsi con le sue trovate surreali. Questa volta racconta di essere uno studioso di tè, ma il conduttore lo anticipa con una battuta che lo spiazza: “Sei un teologo”, dice il conduttore, bruciandogli la battuta.

Il siparietto scivola via tra le risate, ma è solo l’inizio. Poco dopo arriva infatti il momento del pacco Ballerina e del passo a due tra Herbert e Martina. Solo che questa volta la musica è quella di Dirty Dancing, e la coreografia è di quelle che si riconoscono subito, soprattutto per quella presa finale iconica e tutt’altro che semplice.

Per qualche secondo sembra tutto già scritto: Herbert al centro, Martina pronta a corrergli incontro e il pubblico che aspetta un disastro quasi annunciato. Ma è proprio lì che la scena cambia: Stefano si avvicina e si prende lo spazio necessario per chiudere il movimento. La presa è sua. L’applauso anche.

Herbert resta un passo indietro mentre Stefano, che per un attimo torna il ballerino che abbiamo conosciuto ad Amici, gli dice scherzando: “Mi devi 50 euro”.

Marina, l’emozione e la vincita ad “Affari Tuoi”

La partita di Marina parte con il piede giusto. I primi pacchi lasciano spazio all’ottimismo: arrivano i 200 euro e subito dopo anche Gennarino, che le regala un primo sorriso con un jackpot da 2mila euro. Qualche rosso esce, ma senza fare troppo rumore.

L’equilibrio però dura poco. A cambiare il ritmo della partita sono due aperture pesanti: prima i 100mila euro, poi i 500mila, che fanno vacillare il tabellone e l’atmosfera in studio.

Il Dottore prova a inserirsi con una prima offerta da 30mila euro, ma Marina non si lascia convincere e rifiuta. Anche quando la cifra torna identica poco dopo, la concorrente resta ferma sulla sua scelta.

La partita continua a oscillare tra speranze e rischi. Restano ancora diversi pacchi blu, ma anche cifre importanti come 75mila, 200mila e 300mila euro. Il Dottore rilancia prima con 35mila, poi con 40mila euro, ma Marina decide ancora di andare avanti.

Nel frattempo, però, il tabellone si alleggerisce: escono i 200mila euro, una perdita pesante ma in qualche modo “logica” per via delle probabilità.

È proprio a questo punto che la partita si carica anche di un significato personale. Arriva una proposta di cambio e Marina racconta del suo migliore amico, scomparso in un incidente in moto, e spiega il motivo per cui sceglie di tenere il numero che ha pescato, il 19: è lo stesso che lui aveva sulla sua moto.

La partita va avanti tra alti e bassi. Arriva il pettine inclusivo, poi una nuova offerta da 35mila euro, ancora rifiutata. Ma poco dopo escono anche i 300mila euro, e il tabellone cambia di nuovo volto.

A questo punto restano 75mila euro e tre pacchi blu. Il Dottore abbassa inevitabilmente l’offerta, che scende a 13mila euro.

C’è anche un altro numero del cuore per Marina: il 17, che le ricorda molti momenti positivi ma anche la data di scomparsa del suo amico. Alla fine il gioco si stringe proprio attorno a questi due pacchi: il 19 e il 17. L’ultima proposta del Dottore è di 26mila euro. Marina sembra tentata, ci pensa, ma decide di rischiare fino in fondo.

Quando il pacco viene aperto, la scelta si rivela vincente: nel 17 ci sono solo 20 euro. Marina porta così a casa 75mila euro, a cui si aggiungono i 2mila euro di Gennarino. In studio l’emozione è palpabile. E anche Stefano De Martino, per un attimo, sembra lasciarsi andare alla commozione.