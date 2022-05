Frasi sull’amore per la famiglia da dedicare ai tuoi cari

Una famiglia in cui regna l’amore ha un enorme potere che è quello di essere unita e avere sempre qualcuno pronto a tenerti per mano, incoraggiarti e rassicurarti in ogni momento della vita. Avere un nucleo amorevole è una grandissima risorsa perché si ha la certezza di non essere mai soli. Dai propri cari si ottiene fiducia in se stessi, affetto e forza nell’affrontare le difficoltà. Non è mai tardi per dedicare qualche parola ai propri genitori, al partner o ai figli per ricordare loro quanto siano fondamentali nella nostra vita. Con DiLei, trovate una selezione di frasi con gli aforismi e le citazioni sull’amore per la famiglia adatte a ogni tipo di rapporto o persona.

Aforismi e frasi sull’amore per la famiglia

In famiglia si vivono i momenti più intensi ed emozionanti della vita. Con i componenti del proprio nucleo familiare si condividono momenti belli e brutti, si organizzano viaggi, ci si confida e si chiede aiuto nelle avversità. È un rapporto basato sull’affetto, la stima e la voglia di stare insieme. Di seguito alcuni aforismi e citazioni sull’amore per la famiglia.

Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante. (Charles M. Schulz)

La cosa più importante nella vita è la famiglia; ci sono giorni in cui la ami e altri in cui la odi, ma alla fine sono le persone da cui torni sempre; a volte è la famiglia in cui si è nati, altre volte è quella che ci si è scelti. (Dalla Serie TV Sex and the city)

La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. (Papa Francesco)

Forse il più grande servizio sociale che possa essere reso da chiunque al Paese e all’umanità è formarsi una famiglia. (George Bernard Shaw)

Fai tesoro dell’amore per la tua famiglia, dell’amore per il tuo partner e dell’amore per i tuoi amici. Trattati bene e valorizza gli altri. Nella misura in cui invecchiamo e, per fortuna, diventiamo più saggi, ci rendiamo conto che un orologio di 300 dollari o di 30 dollari indicano la medesima ora. Ti renderai conto che la tua vera felicità interiore non proviene dalle cose materiali di questo mondo. Sia che tu viaggi in prima classe o in classe economica, se l’aereo cade tu cadi con lui. (Steve Jobs)

Il giorno più bello? Oggi. L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più grande? Rinunciare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. (Madre Teresa di Calcutta)

Amo tanto questa famiglia così oppressa che altro non desidero se non di poterla rendere felice. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Una famiglia che ha presso di sé un anziano ha presso di sé il più bello degli ornamenti e il più prezioso dei tesori. (Proverbio cinese)

Quando uno dice: che importa a me della vita? Soltanto per la mia famiglia non voglio morire. Ma la famiglia è precisamente la rappresentante della vita, dunque, egli vuol vivere appunto per la vita. (Franz Kafka)

Quando rivolgi lo sguardo alla tua vita, le più grandi gioie sono quelle della famiglia. (J. Brothers)

Brevi e belle frasi sulla famiglia

L’amore sincero, profondo e incondizionato è quello che lega i componenti di una famiglia, in particolare i genitori ai propri figli. Questo legame è stato celebrato da intellettuali e artisti per sottolineare l’importanza delle proprie radici per la formazione della singola persona. È la famiglia a formare i giovani e a trasformali in adulti forti e capaci. Qui potete trovare una serie di frasi aforismi brevi sulla bellezza della famiglia.

La vita familiare è un’interferenza nella vita privata. (Karl Kraus)

Dove amiamo è casa. I nostri piedi possono lasciarla, ma non i nostri cuori. (Oliver Wendell Holmes)

Rallegratevi con la famiglia nella bella terra della vita. (Albert Einstein)

Matrimonio e famiglia sono uno dei beni più preziosi del genere umano. (Papa Giovanni Paolo II)

La famiglia è uno dei capolavori della natura. (George Santayana)

L’angelo della famiglia è la donna. (Giuseppe Mazzini)

La casa è dove si trova il cuore. (Plinio il Vecchio)

Rallegrati con la tua famiglia nella meravigliosa terra della vita. (Albert Einstein)

Famiglia. Il luogo dove siamo trattati meglio e dove si brontola di più. (John Garland Pollard)

Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo. (Lev Tolstoj)

Frasi sulla famiglia unita

Una famiglia perde però tutti i suoi punti di forza se non è unita. Al contrario, diventa invincibile se c’è affetto e coesione tra i suoi componenti. Essere molto legati ai genitori, ai fratelli e ai figli regala gioia, serenità e fiducia in se stessi e nel prossimo. Se si sta cercando un’espressione da dedicare ai propri cari, di seguito trovate alcune frasi sulla famiglia unita.

Niente è più contrario all’istituzione della famiglia, di una famiglia divisa. (Napoleone Bonaparte)

Se ci sarà mai un giorni in cui non possiamo stare insieme, tienimi nel tuo cuore, e sarò con te per sempre (Winnie the Pooh)

Ohana vuol dire famiglia. Famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. (Lilo e Stitch)

Dicono che la famiglia sia il nostro punto di partenza, poi di fuga e alla fine diventi quello di ritorno. (A casa tutti bene, il film)

La famiglia è l’associazione istituita dalla natura per provvedere alle necessità dell’uomo. (Aristotele)

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, sollecita e unita in un’altra città. (George Burns)

La famiglia è una buona scuola per qual­siasi materia. (Amos Oz)

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. (Richard Bach)

Una famiglia è un’accolita di persone di età e di sesso diversi tese ad occultare rigorosamente imbarazzanti segreti comuni. (Christa Wolf)

La famiglia. Eravamo uno strano piccolo gruppo di personaggi che si facevano strada nella vita condividendo malattie e dentifrici, bramando gli uni i dolci degli altri, nascondendo gli shampoo e i bagnoschiuma, prestandoci denaro, mandandoci a vicenda fuori delle nostre camere, infliggendoci dolore e baci nello stesso istante, amando, ridendo, difendendoci e cercando di capire il filo comune che ci legava. (Erma Bombeck)

Frasi sull’amore per i figli

I figli sono il più grande regalo che la vita può donare a una persona. A loro si è legati da un amore profondo e indissolubile. Vanno educati, aiutati a crescere e stimolati nei loro talenti. I bambini in un nucleo familiare sono la parte allegra, spensierata e vitale del gruppo di persone. Chi vorrebbe dedicare qualche parola ai propri piccoli per spiegargli quanto è immenso ed eterno l’amore per loro, può trovare uno spunto in questi aforismi e citazioni sull’amore per i figli.