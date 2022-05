Frasi sulla famiglia unita, da dire in ogni occasione

La famiglia è la base dalla quale si parte e si torna e alla quale si resta legati per la vita. È composta dalle persone più importanti per una persona: i genitori, eventuali fratelli o sorelle, il partner e i propri figli e nipoti. Nonostante tutto quello che può succedere nel corso della propria esistenza, i famigliari sono coloro sempre pronti a sorreggerci e abbracciarci se qualcosa non va, o se si è in un momento di difficoltà, e a sorridere delle nostre vittorie. Per coloro che vogliono trovare le parole giuste da dedicare ai propri cari, con DiLei, una selezione di frasi con gli aforismi e le citazioni sulla famiglia unita, perfette in ogni occasione.

Aforismi e frasi sulla famiglia unita

La famiglia è il luogo in cui si trova sempre riparo, comprensione e amore. È un’oasi di felicità della quale si sente la mancanza se si è costretti a lasciarla. L’unità dei componenti del nucleo dona forza per affrontare ogni genere di ostacolo. Di seguito, alcuni aforismi e citazioni sulla famiglia unita.

Felice quella famiglia che, senza possedere grandi ricchezze, tuttavia non soffre la povertà. (Talete)

La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore. (Papa Giovanni Paolo II)

La famiglia, quel caro polipo dai cui tentacoli non sfuggiamo mai abbastanza, e nell’interno dei nostri cuori nemmeno desideriamo davvero farlo. (Dodi Smith)

La forza di una nazione deriva dall’integrità della casa. (Confucio)

La famiglia è la cosa più importante al mondo. (Diana Spencer)

La famiglia non è una cosa importante. È tutto. (Michael J. Fox)

Il potere di trovare la bellezza nelle cose più umili rende la casa felice e la vita più bella. (Louisa May Alcott)

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti a una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. (Richard Bach)

La famiglia è il primo luogo in cui si impara ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a rispettare, ad aiutare. (Papa Francesco)

La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana. (Papa Giovanni XXIII)

La famiglia è il nido dell’uomo. (Giovanni Faldella)

La famiglia è un’oasi in un mondo spietato. (Christopher Lasch)

Frasi sull’amore per la famiglia

L’amore della propria famiglia è come un caldo abbraccio che ci avvolge e che ci rende più sicuri e pronti ad affrontare le sfide della vita. È la consapevolezza di poter tornare sempre in un nido che ci spalanca le braccia e ci accoglie con un sorriso. Se state cercando le parole giuste per esprimere il vostro affetto ai componenti della famiglia, qui trovate alcune frasi e aforismi dai quali prendere spunto.

La famiglia è la patria del cuore. (Giuseppe Mazzini)

Senza l’amore della famiglia, non si è capaci di nulla di buono; mediante questo amore la casa diventa un paradiso in terra. (Eugenio De Mazenod)

Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. (Madre Teresa di Calcutta)

Amo tanto questa famiglia così oppressa che altro non desidero se non di poterla rendere felice. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Nella vita familiare, l’amore è l’olio che facilita l’attrito, il cemento che si unisce più strettamente e la musica che porta armonia. (Friedrich Nietzsche)

Dove amiamo è casa. I nostri piedi possono lasciarla, ma non i nostri cuori. (Oliver Wendell Holmes)

La famiglia è uno dei capolavori della natura. (George Santayana)

Quando non si minaccia, ma si ragiona, quando non si ha paura ma ci si vuole bene, quando Dio è il padrone di casa, allora nasce la famiglia. (Giovanni Bosco)

Non c’è dubbio che sia intorno alla famiglia e alla casa che tutte le più grandi virtù, le virtù più dominanti degli esseri umani, siano create, rafforzate e mantenute. (Winston Churchill)

L’amore comincia prendendosi cura di quelli più vicini: quelli che sono a casa. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi sulla famiglia per bambini

I più piccoli sono il futuro di una famiglia, coloro che proseguiranno l’albero genealogico e che bisogna educare e crescere con i propri valori. Per parlare ai bambini del legame che unisce i componenti di uno stesso nucleo, si possono usare tante metafore, fare paragoni o citazioni ironiche. Ecco alcuni aforismi sulla famiglia per parlare con i bambini.

La cosa migliore che un padre può fare per i suoi figli è amarne la madre. (Henry Ward Beecher)

Cercate di infondere nei cuori dei vostri figli l’amore per la casa. Fate in modo che desiderino ardentemente stare con la propria famiglia. Molti peccati si potrebbero evitare se la nostra gente amasse davvero la propria casa. (Madre Teresa di Calcutta)

Famiglia. Il luogo dove siamo trattati meglio e dove si brontola di più. (John Garland Pollard)

Governare una famiglia è poco meno difficile che governare un regno. (Michel de Montaigne)

Ho imparato che stare con quelli che mi piacciono è sufficiente. (Walt Whitman)

La famiglia non deve solo consistere semplicemente in coloro con cui condividiamo il nostro sangue, ma anche in coloro a cui noi daremo in nostro. (Charles Dickens)

Le zie, le madri e le sorelle hanno una giurisprudenza particolare per i loro nipoti, i loro figli e i loro fratelli. (Honoré de Balzac)

La vita di famiglia perde ogni libertà e bellezza quando si fonda sul principio dell’io ti do e tu mi dai. (Henrik Ibsen)

Non scegli i tuoi familiari. Sono un dono di Dio per te, come tu lo sei per loro. (Desmond Tutu)

Un uomo non dovrebbe mai trascurare la sua famiglia per gli affari. (Walt Disney)

Frasi sul calore della famiglia

Nella letteratura un tema ricorrente è quello del calore del focolare domestico, che altro non è che la propria famiglia, la casa dove si rientra dopo una giornata di lavoro e dove ci si può rilassare. Chi è alla ricerca di espressioni che esaltino il calore della famiglia, può trovare qualche suggerimento con alcuni dei migliori aforismi e citazioni sull’argomento.