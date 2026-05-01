Raoul Bova e Beatrice Arnera, prove tecniche di famiglia: la passeggiata per Roma

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Beatrice Arnera e Raoul Bova

Un amore travolgente, che continua a fiorire giorno dopo giorno. È quello tra Raoul Bova e Beatrice Arnera, coppia ancora fresca ma già solida, tanto da comportarsi come una famiglia. La coppia è stata pizzicata a passeggiare tra le vie della Capitale, mentre felici, sorridenti e innamorati si concedevano ai flash dei fotografi. Insieme ai due, Matilde, la figlia di lei, in un perfetto quadretto familiare.

Raoul Bova e Beatrice Arnera per Roma: “Sono già una famiglia”

Raggianti, sorridenti, innamoratissimi: così sono apparsi Raoul Bova e Beatrice Arnera agli obiettivi dei fotografi di Gente, immortalati mentre passeggiano per le vie di Roma. La coppia, che camminava mano nella mano per la Capitale, non ha accennato a nascondersi, anzi. Ha sfoggiato i sorrisi più belli mentre salutano i paparazzi.

Insieme a loro, la figlia di lei, Matilde, nata dall’amore con Andrea Pisani. Ormai Bova e Arnera vogliono vivere il loro amore alla luce del sole: “Sono già una famiglia”, ha titolato il giornale.

Del resto la loro storia, sebbene sbocciata da poco tempo, sembra avere basi solide: i due attori si sono conosciuti nel 2021, quando hanno cominciato la lavorare insieme sul set di Buongiorno, Mamma!, la cui terza e ultima stagione è andata in onda nell’autunno 2025. Quando poi il legame di lui con Rocío Muñoz Morales ha cominciato a scricchiolare, si sono avvicinati.

E le voci che parlavano di una crisi fra i due sono state ben presto smentite: nessuna nuvola all’orizzonte, e stando alle indiscrezioni Bova e Arnera “stanno vivendo insieme e vorrebbero mettere su famiglia”. La storia procederebbe talmente bene infatti che starebbero pensando alla convivenza: i due sono stati avvistati mentre visitavano un appartamento a Roma, in zona Prati, alla ricerca di un nido d’amore per la loro nuova famiglia in una delle zone più belle e centrali della Capitale.

La separazione difficile di Beatrice Arnera e Andrea Pisani

Non è certo un mistero: la separazione tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani non è stata tra le più facili. L’attrice è spesso stata vittima di frecciate da parte del suo ex, e non solo, tanto da prendere la decisione di cancellare i suoi profili sulle piattaforme online. “I social sono un luogo fertile per l’odio. Ho ricevuto insulti, minacce, mi scrivevano che non ero una buona madre o mi invitavano al suicidio. Ma la delusione vera è stata vedere come sono stati usati i video che io e Andrea pubblicavamo sui social per lavoro, a tutti gli effetti contenuti professionali, progetti pubblicitari concordati. Posso capire la delusione, ma vedere quella dimensione lavorativa e creativa usata contro di me, come se fosse la prova di una felicità scippata, è stato straniante”.

Era stato Pisani a rompere il silenzio sulla rottura, raccontando della fine della loro storia d’amore: “Io non so quando ci siamo lasciati, ma considero dall’ultima seduta di terapia, perché nella mia testa c’era ancora la voglia di salvare qualcosa. Dieci giorni dopo, un mio amico mi chiama e dice hai visto le foto? È stata difficile, non ho voglia di giudicare. Non c’è una grande comunicazione in questo momento, ci atteniamo al bene della bambina”.